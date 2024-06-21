Директор «Динамо» о словах Конюхова про Овечкина: «Его личное дело. Александра любят во всем мире, положительный представитель России на международной арене»

Алексей Сопин оценил высказывание Федора Конюхова про Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Саша Овечкин для « » – легенда клуба и величина. Он всегда нам помогает. То, что сказал Конюхов, – его личное дело. Я бы не хотел вступать с ним в перепалку.

У нас с Сашей хорошие отношения. Мы всегда его поддерживаем и всегда ему поможем.

Он очень помогает клубу, встречается с детьми, выпускниками, летом часто готовится с нашей командой и помогает нам по многим вопросам, связанным с Северной Америкой.

Он даже помогал нам с приездом хоккеистов в консульстве Вашингтона. Мы Сашу любим и ценим. Он делал много для российского спорта, его любят во всем мире.

Это очень положительный представитель России на международной арене», – сказал спортивный директор «Динамо» .