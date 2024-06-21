Директор «Динамо» о словах Конюхова про Овечкина: «Его личное дело. Александра любят во всем мире, положительный представитель России на международной арене»

Теги Вашингтон Алексей Сопин Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Сопин оценил высказывание Федора Конюхова про Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Саша Овечкин для «Динамо» – легенда клуба и величина. Он всегда нам помогает. То, что сказал Конюхов, – его личное дело. Я бы не хотел вступать с ним в перепалку.

У нас с Сашей хорошие отношения. Мы всегда его поддерживаем и всегда ему поможем.

Он очень помогает клубу, встречается с детьми, выпускниками, летом часто готовится с нашей командой и помогает нам по многим вопросам, связанным с Северной Америкой.

Он даже помогал нам с приездом хоккеистов в консульстве Вашингтона. Мы Сашу любим и ценим. Он делал много для российского спорта, его любят во всем мире.

Это очень положительный представитель России на международной арене», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

13 комментариев
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А чем Овечкин отличается от Исынбаевой?
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Ответ Dinamik1
Что Овечкин что Конюхов всё таки в мире прославляют Россию. А журналюги который брал интервью и наверно исказил факты надо дать в морду и лишить лицензии.
Каким образом Овечкин прославляет Россию и зовут его там Алексом.
+4
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Ответ Al561
Конюхов непоследователен, он получил известность переплывая океан на лодке, путешествуя в другом полушарии на воздушном шаре, в общем не в России. Пусть всю Сибирь через тайгу пешком пройдет в одиночку, а потом выступать будет))
Твоей Овечкин никогда ни чем не рисковал.
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Конюхов - бездельник и лжец, за чужие деньги и якобы в одиночку путешественник
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Ответ mitos
Он легенда НХЛ. Играет там. Для нашей лиги он никто и зовут его никак. А помогает или нет это его личное дело. Федя правильно сказал.
Фёдор сам не брезгует брать бабло в иностранных компаниях, так что лучше бы помолчал.
+1
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Он легенда НХЛ. Играет там. Для нашей лиги он никто и зовут его никак. А помогает или нет это его личное дело. Федя правильно сказал.
+6
-6
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