Широков получит 35 млн рублей по контракту с «Сибирью»

Сергей Широков получит около 35 миллионов рублей за сезон в «Сибири».

38-летний нападающий подписал с клубом соглашение на один год.

Оклад хоккеиста в « » составит около 35 миллионов рублей, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Предыдущие два сезона провел в «Автомобилисте».

В прошлом сезоне форвард набрал 27 (11+16) очков при полезности «минус 8» в 57 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф Широков отметился 5 (2+3) баллами при полезности «минус 3» в 12 играх.

На данный момент в лиге Широков сыграл 685 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 459 (204+255) очков.