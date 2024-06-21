Широков получит 35 млн рублей по контракту с «Сибирью»

Теги Сибирь Сергей Широков КХЛ Хоккей

Сергей Широков получит около 35 миллионов рублей за сезон в «Сибири».

38-летний нападающий подписал с клубом соглашение на один год.

Оклад хоккеиста в «Сибири» составит около 35 миллионов рублей, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Предыдущие два сезона Сергей Широков провел в «Автомобилисте».

В прошлом сезоне форвард набрал 27 (11+16) очков при полезности «минус 8» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф Широков отметился 5 (2+3) баллами при полезности «минус 3» в 12 играх.

На данный момент в лиге Широков сыграл 685 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 459 (204+255) очков.

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Прямо мода в КХЛ на переходы молодых перспективных нападающих.
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