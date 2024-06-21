Широков получит 35 млн рублей по контракту с «Сибирью»
Сергей Широков получит около 35 миллионов рублей за сезон в «Сибири».
38-летний нападающий подписал с клубом соглашение на один год.
Оклад хоккеиста в «Сибири» составит около 35 миллионов рублей, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Предыдущие два сезона Сергей Широков провел в «Автомобилисте».
В прошлом сезоне форвард набрал 27 (11+16) очков при полезности «минус 8» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф Широков отметился 5 (2+3) баллами при полезности «минус 3» в 12 играх.
На данный момент в лиге Широков сыграл 685 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 459 (204+255) очков.