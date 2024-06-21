Директор «Сибири» о переходе Широкова: «Высококлассный, заслуженный мастер. Его мастерство, опыт и лидерские качества помогут команде добиться успеха»

Теги Сибирь Сергей Широков КХЛ Виктор Меркулов Хоккей

Виктор Меркулов прокомментировал переход Сергея Широкова в «Сибирь».

38-летний форвард подписал соглашение с клубом на один сезон.

«Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде. Это высококлассный, заслуженный мастер, который в дополнительном представлении не нуждается.

Уверены, что его мастерство, опыт и высокие лидерские качества помогут нашей команде добиться успеха.

Отдельно хочется поблагодарить сторону игрока за плодотворные и конструктивные переговоры.

Мы достаточно быстро и комфортно смогли прийти к соглашению», – сказал спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов.

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