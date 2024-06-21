Директор «Сибири» о переходе Широкова: «Высококлассный, заслуженный мастер. Его мастерство, опыт и лидерские качества помогут команде добиться успеха»
Виктор Меркулов прокомментировал переход Сергея Широкова в «Сибирь».
38-летний форвард подписал соглашение с клубом на один сезон.
«Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде. Это высококлассный, заслуженный мастер, который в дополнительном представлении не нуждается.
Уверены, что его мастерство, опыт и высокие лидерские качества помогут нашей команде добиться успеха.
Отдельно хочется поблагодарить сторону игрока за плодотворные и конструктивные переговоры.
Мы достаточно быстро и комфортно смогли прийти к соглашению», – сказал спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов.