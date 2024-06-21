«Сибирь» подписала 38-летнего Широкова на один год. Форвард провел два сезона в «Автомобилисте»

Теги Сибирь Автомобилист переходы Сергей Широков КХЛ Хоккей

Сергей Широков перешел в «Сибирь».

38-летний нападающий подписал соглашение на один год с новосибирским клубом.

Предыдущие два сезона Сергей Широков провел в «Автомобилисте».

В прошлом сезоне форвард набрал 27 (11+16) очков при полезности «минус 8» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф Широков отметился 5 (2+3) баллами при полезности «минус 3» в 12 играх.

На данный момент в лиге Широков сыграл 685 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 459 (204+255) очков.

3 комментария
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Широков мастер. Помню, когда за Спартак играл очень классно Сибири буллит без броска забил https://www.youtube.com/watch?v=rUsbw6zSB9o.
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Удачи Сергею!
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Прошлый сезон у него был очень даже ничего.
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