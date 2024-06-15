«Коачелла» обыграла «Херши» (4:3) в первом матче финала АХЛ. Мирошниченко, Тринеев и Осипов не набрали очков

«Коачелла» повела в серии против «Херши» в финале АХЛ.

« » под руководством тренера Дэна Байлсмы обыграла «Херши» (4:3) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Первой звездой игры был признан нападающий «Коачеллы» Джон Хэйден, который сделал дубль.

Российские хоккеисты « » , и не отметились результативными действиями.

Мирошниченко нанес два броска по воротам при полезности «минус 1». Тринеев бросил один раз при полезности «0». Осипов выполнил один бросок при полезности «0».