«Коачелла» обыграла «Херши» (4:3) в первом матче финала АХЛ. Мирошниченко, Тринеев и Осипов не набрали очков

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Кубок Колдера Сиэтл Дмитрий Осипов Джон Хэйден Богдан Тринеев Иван Мирошниченко Коачелла Вэлли Хоккей

«Коачелла» повела в серии против «Херши» в финале АХЛ.

«Коачелла Вэлли» под руководством тренера Дэна Байлсмы обыграла «Херши» (4:3) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Первой звездой игры был признан нападающий «Коачеллы» Джон Хэйден, который сделал дубль.

Российские хоккеисты «Херши» Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев и Дмитрий Осипов не отметились результативными действиями.

Мирошниченко нанес два броска по воротам при полезности «минус 1». Тринеев бросил один раз при полезности «0». Осипов выполнил один бросок при полезности «0».

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий