«Коламбус» готов обменять 4-й выбор на драфте НХЛ

Теги Коламбус Дон Уодделл НХЛ Драфт НХЛ Хоккей

«Коламбус» может обменять выбор в первом раунде драфта НХЛ.

Генменеджер «Блю Джекетс» сообщил, что в клубе открыты к тому, чтобы совершить сделку со своим 4-м выбором в первом раунде драфта НХЛ-2024. 

«Есть команды, которые говорят о том, чтобы немного подвинуться назад, если за это получится получить хороший актив.

Мы открыты [для обмена выбора]. Если мы сохраним пик, то получим отличного игрока, а если обменяем, то это должно будет быть выгодной сделкой для нас», – сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

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11 комментариев
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Воду льет старый Дон, драфт не сильный, там особой разницы нет, 2м выбирать или 8м.
Вполне себе сильный драфт. Ещё и "глубже", чем прошлогодний.
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+20
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+17
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+16
Воду льет старый Дон, драфт не сильный, там особой разницы нет, 2м выбирать или 8м.
+14
-6
+8
Да, по сути, все команды готовы обменять свои драфт-пики 1-го раунда. Весь вопрос только в цене. А поскольку цену запросят высокую, то и желающих её заплатить не найдется.
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потолок поднимут. надо сплавливать балласт. дюбуа и кюмпер, как пример. а там еще и стэмкос, и куча народа из каролины. интересно будет.
+3
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+3
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Воду льет старый Дон, драфт не сильный, там особой разницы нет, 2м выбирать или 8м.
Скажи это некоторым ГМ.
Кстати, кажется, что не только так пригласили Сеннеке на ужин.
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А вот это очень интересно. Наши игроки котируются в районе первой пятерки, поэтому теперь любопытно кто их выберет вместо Коламбуса, если обмен состоится
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Воду льет старый Дон, драфт не сильный, там особой разницы нет, 2м выбирать или 8м.
драфт наоборот сильный, крутые топ2 игрока : селебрини, демидов и довольно ровные следующие примерно 10 пиков, в зависимости от команды и тактики можно выбрать свой вариант. бонусом наличие крутых атакующих праворуких защей.
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Ответ Alek88
драфт наоборот сильный, крутые топ2 игрока : селебрини, демидов и довольно ровные следующие примерно 10 пиков, в зависимости от команды и тактики можно выбрать свой вариант. бонусом наличие крутых атакующих праворуких защей.
Это если что считать сильным драфтом. Этот год не 2015 и 2016. Там сильные драфты были, а этот обычный, но точно лучше чем 2021 и 2022. Ваня крут, будем болеть
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