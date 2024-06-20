«Коламбус» готов обменять 4-й выбор на драфте НХЛ

«Коламбус» может обменять выбор в первом раунде драфта НХЛ.

Генменеджер «Блю Джекетс» сообщил, что в клубе открыты к тому, чтобы совершить сделку со своим 4-м выбором в первом раунде драфта НХЛ-2024.

«Есть команды, которые говорят о том, чтобы немного подвинуться назад, если за это получится получить хороший актив.

Мы открыты [для обмена выбора]. Если мы сохраним пик, то получим отличного игрока, а если обменяем, то это должно будет быть выгодной сделкой для нас», – сказал генменеджер « » .