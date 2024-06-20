Дюбуа обменяли в 3-й раз в карьере к 25 годам. Он провел 8 сезонов в НХЛ
Пьер-Люк Дюбуа обменян в третий раз в карьере за восемь сезонов в НХЛ.
Нападающий был обменян из «Лос-Анджелеса» в «Вашингтон».
Канадскому хоккеисту 25 лет. Он дебютировал в лиге в сезоне-2017/18 за «Коламбус» и играл за команду до сезона-2020/21.
В январе 2021 года Дюбуа был обменян в «Виннипег» из «Коламбуса» – считалось, что в «Блю Джекетс» у игрока было недопонимание с тренером Джоном Тортореллой.
В «Виннипеге» Дюбуа играл до 2023 года. Находясь в статусе ограниченно свободного агента, хоккеист не собирался продлевать контракт с клубом.
В июне 2023 года Дюбуа обменяли в «Лос-Анджелес» на нападающих Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Расмуса Купари и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.
Дюбуа провел в «Кингс» один сезон после подписания с клубом контракта на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.
Нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ.
Не такой уж и плохой обмен, если не приживется, можно будет слить через 4 года, например, обратно в Лос-Анджелес или в его любимый Монреаль
А что Колумбусу делать с Лайне?