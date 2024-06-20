Дюбуа обменяли в 3-й раз в карьере к 25 годам. Он провел 8 сезонов в НХЛ

Пьер-Люк Дюбуа обменян в третий раз в карьере за восемь сезонов в НХЛ.

Нападающий был обменян из « » в « ».

Канадскому хоккеисту 25 лет. Он дебютировал в лиге в сезоне-2017/18 за « » и играл за команду до сезона-2020/21.

В январе 2021 года Дюбуа был обменян в « » из «Коламбуса» – считалось, что в «Блю Джекетс» у игрока было недопонимание с тренером Джоном Тортореллой.

В «Виннипеге» Дюбуа играл до 2023 года. Находясь в статусе ограниченно свободного агента, хоккеист не собирался продлевать контракт с клубом.

В июне 2023 года обменяли в «Лос-Анджелес» на нападающих Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Расмуса Купари и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

Дюбуа провел в «Кингс» один сезон после подписания с клубом контракта на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.

Нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ.