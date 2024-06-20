Дюбуа обменяли в 3-й раз в карьере к 25 годам. Он провел 8 сезонов в НХЛ

Теги Вашингтон Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Пьер-Люк Дюбуа обменян в третий раз в карьере за восемь сезонов в НХЛ.

Нападающий был обменян из «Лос-Анджелеса» в «Вашингтон».

Канадскому хоккеисту 25 лет. Он дебютировал в лиге в сезоне-2017/18 за «Коламбус» и играл за команду до сезона-2020/21.

В январе 2021 года Дюбуа был обменян в «Виннипег» из «Коламбуса» – считалось, что в «Блю Джекетс» у игрока было недопонимание с тренером Джоном Тортореллой.

В «Виннипеге» Дюбуа играл до 2023 года. Находясь в статусе ограниченно свободного агента, хоккеист не собирался продлевать контракт с клубом.

В июне 2023 года Дюбуа обменяли в «Лос-Анджелес» на нападающих Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Расмуса Купари и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

Дюбуа провел в «Кингс» один сезон после подписания с клубом контракта на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.

Нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ.

11 комментариев
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Ответ Омичёв
Бестолковый нападающий, но все равно очень талантливый. Еще Виннипег сильно промахнулся, когда за него отдал Лайне. Много ненужных удалений к тому же хватает
Ну лайне с Дюбуа друг друга стоят, там такой себе промах)
+11
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+11
Ответ Почему я?!
Смех смехом, но возможно он поучавствует в историческом 895 голе от Ови))
Ну он по-любому лучше всего того, что сейчас в Вашингтоне называется "центральный нападающий". Так что его под первое звено и берут.
+5
0
+5
такой момент,новость не из источника,а ее придумал сам Sports))))
+6
-3
+3
Бестолковый нападающий, но все равно очень талантливый. Еще Виннипег сильно промахнулся, когда за него отдал Лайне. Много ненужных удалений к тому же хватает
+3
-1
+2
Нормально так его мотает, с юга на север, с запада на восток...
+2
0
+2
Смех смехом, но возможно он поучавствует в историческом 895 голе от Ови))
+3
-1
+2
нужно больше новостей про Дюбуа)))
+2
-2
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Кстати, у Дюбуа M-NTC с 2028 года.
Не такой уж и плохой обмен, если не приживется, можно будет слить через 4 года, например, обратно в Лос-Анджелес или в его любимый Монреаль
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Ответ Омичёв
Бестолковый нападающий, но все равно очень талантливый. Еще Виннипег сильно промахнулся, когда за него отдал Лайне. Много ненужных удалений к тому же хватает
Виннипег достаточно грамотно его скинул на пик, Видларди, Купари и Иффало
А что Колумбусу делать с Лайне?
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Ответ Roo91
Виннипег достаточно грамотно его скинул на пик, Видларди, Купари и Иффало А что Колумбусу делать с Лайне?
Да найдётся желающих. Юта и Сиэттл, например.
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Ответ Ivan Sergeev
Ну он по-любому лучше всего того, что сейчас в Вашингтоне называется "центральный нападающий". Так что его под первое звено и берут.
Согласен)
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