Генменеджер «Лос-Анджелеса»: «Дюбуа не подошел нам. Не думаю, что я хорошо сработал по его интеграции в команду. Мы должны работать лучше»

Роб Блэйк объяснил причины обмена Пьер-Люка Дюбуа из «Лос-Анджелеса».

Форвард был обменян в « » на голкипера Дарси Кюмпера.

«Не думаю, что я проделал достаточно хорошую работу по интеграции Дюбуа на правильные роли в команде в этом сезоне. Думаю, он не подошел нам в этом аспекте, и мы возьмем на себя ответственность за это.

Мы должны лучше работать как организация, чтобы соответствовать требованиям», – сказал генеральный менеджер « » .

провел в «Кингс» один сезон после подписания с клубом контракта на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.

Нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате .