Генменеджер «Лос-Анджелеса»: «Дюбуа не подошел нам. Не думаю, что я хорошо сработал по его интеграции в команду. Мы должны работать лучше»
Роб Блэйк объяснил причины обмена Пьер-Люка Дюбуа из «Лос-Анджелеса».
Форвард был обменян в «Вашингтон» на голкипера Дарси Кюмпера.
«Не думаю, что я проделал достаточно хорошую работу по интеграции Дюбуа на правильные роли в команде в этом сезоне. Думаю, он не подошел нам в этом аспекте, и мы возьмем на себя ответственность за это.
Мы должны лучше работать как организация, чтобы соответствовать требованиям», – сказал генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк.
Пьер-Люк Дюбуа провел в «Кингс» один сезон после подписания с клубом контракта на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.
Нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ.
Теперь надо ему как то за ум браться, иначе так и до АХЛ доедет.