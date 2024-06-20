Генменеджер «Лос-Анджелеса»: «Дюбуа не подошел нам. Не думаю, что я хорошо сработал по его интеграции в команду. Мы должны работать лучше»

Теги Вашингтон Лос-Анджелес Роб Блэйк НХЛ Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Роб Блэйк объяснил причины обмена Пьер-Люка Дюбуа из «Лос-Анджелеса».

Форвард был обменян в «Вашингтон» на голкипера Дарси Кюмпера.

«Не думаю, что я проделал достаточно хорошую работу по интеграции Дюбуа на правильные роли в команде в этом сезоне. Думаю, он не подошел нам в этом аспекте, и мы возьмем на себя ответственность за это.

Мы должны лучше работать как организация, чтобы соответствовать требованиям», – сказал генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк.

Пьер-Люк Дюбуа провел в «Кингс» один сезон после подписания с клубом контракта на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.

Нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Получается обменяли Иафалло, Виларди, Купари и пик 2 раунда на Кюмпера с 5-миллионным контрактом. Неплохо ))
+16
-1
+15
Ответ Дмитрий Якушевич
И че? Что Виннипег выиграл с этими тремя суперзвездами?Виларди сейчас 8 млн попросит и опять будет полсезона лечиться после малейшего хита. Иафалло 4 звено, Купари уровень ахл. Перестаньте на них надрачивать
Так суть не в этом. У них, включая эти, хватало ресурсов, чтобы выменять центра с прицелом в будущем на 1 звено, а пока на 2 и т.д. Чувака менее мутного чем Дюбуа, про которого не шутил только ленивый к его обмену в Кингз. Он в итоге даже Дано не сумел обойти на повороте. К этому добавим Фиалу. В результате они на эту сладкую парочку потратили кучу ресурсов, не закрыли на стабильном уровне вопрос ни с вингером, ни с центром в топ-6, а теперь еще и Кюмпер в воротах, то есть и с вратарём тоже. Опять Риттиху тащить. Тут некоторые эпитеты применимы к Блэйку, только их боюсь цензура не пропустит.
+8
0
+8
Уже трем клубам не подошёл))
+6
-2
+4
Ответ Maxim Shumov
Уже трем клубам не подошёл))
Виннипегу он вполне подошел, но есть предложения от которых не отказываются, Коламбус хотел его оставить да не вышло. Так что одному - ЛА. Надеюсь это не случай Враны, Рибейро, Эрата или Кузи. Хотя может просто Вашингтон такой город, даже дети президентов здесь ломаются.
+4
-1
+3
пора кингс танковать уже
+2
0
+2
Ответ j_jms
Виннипегу он вполне подошел, но есть предложения от которых не отказываются, Коламбус хотел его оставить да не вышло. Так что одному - ЛА. Надеюсь это не случай Враны, Рибейро, Эрата или Кузи. Хотя может просто Вашингтон такой город, даже дети президентов здесь ломаются.
Всем бы так Кузнецов и Врана не подходили))) приложили непосредственную роль для завоевания кубка)
+3
-1
+2
Ответ Maxim Shumov
Уже трем клубам не подошёл))
Коламбусу он подходил, просто сам Коламбус не подошёл Дюбуа)
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Якушевич
И че? Что Виннипег выиграл с этими тремя суперзвездами?Виларди сейчас 8 млн попросит и опять будет полсезона лечиться после малейшего хита. Иафалло 4 звено, Купари уровень ахл. Перестаньте на них надрачивать
Да, Виннипег выиграл, избавился от токсичного Дюбуа и получил взамен кучу активов, что делать сейчас с тем же Виларди это уже другой вопрос. Еще год назад было понятно, что это много за Дюбуа, сейчас все убедились, что его реальная цена это 34-летний бэкап за 5+ млн.
+2
0
+2
Я думаю проблема в самом Дюбуа, ему не нравилось в Коламбусе, не нравилось и в Виннипеге, получается он сам рвался туда где жить кайфовее вовсе не за хоккеем. Вот я думаю он дорвался и хоккей отошёл на второй план.
Теперь надо ему как то за ум браться, иначе так и до АХЛ доедет.
+1
-1
0
Эх, Блейк! Такого нападающего пр.. л! С людьми тоже надо уметь работать, тем более со звездами!
+1
-1
0
Ответ Maxim Shumov
Уже трем клубам не подошёл))
Сейчас вашику не подойдет)
+1
-1
0
Ответ Антон Ермазов
Всем бы так Кузнецов и Врана не подходили))) приложили непосредственную роль для завоевания кубка)
Это про вредные привычки, иногда лучше пояснять.)) И правда, зачем спешить.
0
0
0
Ответ gombocrew
Получается обменяли Иафалло, Виларди, Купари и пик 2 раунда на Кюмпера с 5-миллионным контрактом. Неплохо ))
задним умом все хороши
0
0
0
Ответ Minsk Belarus
8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов ______ вшивые на годы вперед забронировали себе место в подвале, как Тампа в 90-х, тут и драфт не поможет - наследие и проклятье сашка нашего, хе-хе
Иногда лучше подумать где себе место забронировать можно на годы вперёд)
0
0
0
Ответ RED_WINGS
Я думаю проблема в самом Дюбуа, ему не нравилось в Коламбусе, не нравилось и в Виннипеге, получается он сам рвался туда где жить кайфовее вовсе не за хоккеем. Вот я думаю он дорвался и хоккей отошёл на второй план. Теперь надо ему как то за ум браться, иначе так и до АХЛ доедет.
Будем надеяться, что за ум взялся, такой потенциал не хочется, что бы пропадал.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий