Дюбуа намерен покинуть «Виннипег». Агент сообщил клубу, что игрока лучше обменять – «Монреаль» интересуется

Теги возможные переходы Монреаль НХЛ Пэт Бриссон Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Пьер-Люк Дюбуа хочет уйти из «Виннипега».

24-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента.

У него истекает однолетнее соглашение с канадским клубом на шесть миллионов долларов.

Права на хоккеиста принадлежат «Джетс», но Пэт Бриссон, агент нападающего, сообщил руководству клуба, что хоккеисту лучше сменить клуб этим летом, чем подписывать контракт еще на один сезон, после чего Пьер-Люк Дюбуа может покинуть команду как неограниченно свободный агент, потому что игрок не собирается подписывать долгосрочное соглашение с «Виннипегом».

Сторона хоккеиста дала понять, что Дюбуа не планирует продлевать контракт с «Виннипегом» и надеется, что обе стороны совместно продумают вариант обмена, который устроит всех.

Считается, что одним из претендентов на хоккеиста является «Монреаль».

Дюбуа набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

3 комментария

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Maxim Shumov
Уже из второй команды хочет уйти. Помнится, как в Коламбусе перед обменом на прямых ногах катался. С одной стороны - можно понять, Виннипег и Коламбус - такие себе места. Но и новый клуб наверняка с опасением будет относиться к такому характеру.
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t0ni12
Ответ Einfach Safari
в Виннипеге какой-то массовый исход: Шайфли, Хелл, Дюбуа, сейчас Морисси попросит обмена и можно закрывать франшизу
Дюбуа в принципе проблемный актив, как кажется. Шайфли и Хеллибак не хотят убить прайм в перестройке.
Уилер из лидера и крутого капитана, по всей видимости, превращается в склочника. Перемены назрели.
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Einfach Safari
в Виннипеге какой-то массовый исход: Шайфли, Хелл, Дюбуа, сейчас Морисси попросит обмена и можно закрывать франшизу
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