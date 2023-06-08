Дюбуа намерен покинуть «Виннипег». Агент сообщил клубу, что игрока лучше обменять – «Монреаль» интересуется

Пьер-Люк Дюбуа хочет уйти из «Виннипега».

24-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента.

У него истекает однолетнее соглашение с канадским клубом на шесть миллионов долларов.

Права на хоккеиста принадлежат «Джетс», но Пэт Бриссон, агент нападающего, сообщил руководству клуба, что хоккеисту лучше сменить клуб этим летом, чем подписывать контракт еще на один сезон, после чего может покинуть команду как неограниченно свободный агент, потому что игрок не собирается подписывать долгосрочное соглашение с « ».

Сторона хоккеиста дала понять, что Дюбуа не планирует продлевать контракт с «Виннипегом» и надеется, что обе стороны совместно продумают вариант обмена, который устроит всех.

Считается, что одним из претендентов на хоккеиста является « ».

Дюбуа набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.