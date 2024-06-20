Генменеджер «Вашингтона» о переходе Дюбуа: «Мы получили талантливого игрока с огромным потенциалом стать высококлассным центром в НХЛ»
Генменеджер «Вашингтона» оценил переход Пьер-Люка Дюбуа.
«Мы рады объявить о переходе Пьер-Люка в «Кэпс». Мы получили талантливого 25-летнего игрока с огромным потенциалом стать высококлассным центром в НХЛ.
Мы уверены, что с его габаритами, незаурядным катанием и высоким хоккейным IQ он преуспеет в нашей команде, где у него будет больше ответственности и возможностей [чем в «Лос-Анджелесе»]», – сказал Брайан Маклеллан.
В 82 играх прошлого чемпионата НХЛ Дюбуа набрал 40 (16+24) очков.
не помню чтобы Дюбуа прям ограничивали в Кингс, но ладно, это все стандартные мотивационные речи. пусть парень перезагрузится и заиграет. при таких авансах уже четвертых клуб в карьере и всё какие-то претензии к нему
На контракте сейчас 9 напов, 7 защитников и 1 вратарь.
Плюс Половина Кузи за 3.9
итого 72.812 контрактов.
Им необходим еще один воротчик и 3 нападающих.
Кепка судя инфе 88.
тоесть 15.188 для трех нападающих в основу.
Столичные могут даже поискать безусловно первый центр типа Райнхарта или Генцела, да понятно что Райнхарта Флорида будет всячески пытаться переподписать, а Генцел будет просить 11+, но все же поговорить то можно)
Опять же можно поговорить с Тарасенко.
Вобщем у столичных вырисовывается неплохой коллектив.
Заявочка на чашку