Генменеджер «Вашингтона» о переходе Дюбуа: «Мы получили талантливого игрока с огромным потенциалом стать высококлассным центром в НХЛ» 

Теги Вашингтон НХЛ Брайан Маклеллан Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Генменеджер «Вашингтона» оценил переход Пьер-Люка Дюбуа.

«Мы рады объявить о переходе Пьер-Люка в «Кэпс». Мы получили талантливого 25-летнего игрока с огромным потенциалом стать высококлассным центром в НХЛ.

Мы уверены, что с его габаритами, незаурядным катанием и высоким хоккейным IQ он преуспеет в нашей команде, где у него будет больше ответственности и возможностей [чем в «Лос-Анджелесе»]», – сказал Брайан Маклеллан.

В 82 играх прошлого чемпионата НХЛ Дюбуа набрал 40 (16+24) очков.

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23 комментария
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Сейчас еще подписать Лайне, переименоваться в «Бесславные ублюдки» и пойти за чашкой :))
+34
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>где у него будет больше ответственности и возможностей

не помню чтобы Дюбуа прям ограничивали в Кингс, но ладно, это все стандартные мотивационные речи. пусть парень перезагрузится и заиграет. при таких авансах уже четвертых клуб в карьере и всё какие-то претензии к нему
+18
-2
+16
Прекрасный обмен для Кэпс. Слить Кемпера без удержаний ЗП и доплат пиками, при этом взять неплохого молодого игрока на проблемную позицию.
+13
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+12
Ответ разноцветный логотип
>где у него будет больше ответственности и возможностей не помню чтобы Дюбуа прям ограничивали в Кингс, но ладно, это все стандартные мотивационные речи. пусть парень перезагрузится и заиграет. при таких авансах уже четвертых клуб в карьере и всё какие-то претензии к нему
Ему айс тайм прилично подрезали в сравнении с двумя последними сезонами в Виннипеге. Ну и играл он часто в третьем звене. И на большинство выходил во второй бригаде. В Вашингтоне ему точно дадут более важную роль.
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+9
Все ещё подающий надежды в свои 25
+7
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+7
Для Вашингтона и Овечкина щас любое подписание в плюс. Всяко лучше чем с Макмайклом играть)
+9
-2
+7
Ответ Maxim Shumov
40 очков за сезон с ЗП 8,5 млн Заявочка на чашку
На целый сервиз.
+8
-3
+5
У Столичных вырисовывается неплохая ситуация.
На контракте сейчас 9 напов, 7 защитников и 1 вратарь.
Плюс Половина Кузи за 3.9
итого 72.812 контрактов.
Им необходим еще один воротчик и 3 нападающих.
Кепка судя инфе 88.
тоесть 15.188 для трех нападающих в основу.
Столичные могут даже поискать безусловно первый центр типа Райнхарта или Генцела, да понятно что Райнхарта Флорида будет всячески пытаться переподписать, а Генцел будет просить 11+, но все же поговорить то можно)
Опять же можно поговорить с Тарасенко.
Вобщем у столичных вырисовывается неплохой коллектив.
+5
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+4
Ответ SuperDubina
Позицию центра похоже Дюбуа закрыли, нужен забивной край, Генцел наверное захочет в команду поамбициозней, а Тарасенко или кого-то его уровня, точно реально подписать) главное чтоб Манта назад не приехал 😀
Дюбуа, Строум , Макмайкл, Дауд - позиция центров закрыта. На ворота вторым номером Шеппарда. Забивной край - Ови и Мирошниченко ( он сейчас резвится в финале), но если найдут кого-нибудь ещё, то это будет большой удачей. По крайней мере у меня больше оптимизма, чем в прошлое межсезонье.
+3
-1
+2
Ответ SuperDubina
А че там у Вашингтона под кепкой осталось? Хватит продлить Макмайкла, Малестина и еще на хорошего крайнего и дешевого кипера?
Хватит
+3
-1
+2
Ответ SuperDubina
Сейчас еще подписать Лайне, переименоваться в «Бесславные ублюдки» и пойти за чашкой :))
,😀
+3
-1
+2
Ответ SuperDubina
Сейчас еще подписать Лайне, переименоваться в «Бесславные ублюдки» и пойти за чашкой :))
И ДеАнжело
+2
0
+2
Ответ al77
У Столичных вырисовывается неплохая ситуация. На контракте сейчас 9 напов, 7 защитников и 1 вратарь. Плюс Половина Кузи за 3.9 итого 72.812 контрактов. Им необходим еще один воротчик и 3 нападающих. Кепка судя инфе 88. тоесть 15.188 для трех нападающих в основу. Столичные могут даже поискать безусловно первый центр типа Райнхарта или Генцела, да понятно что Райнхарта Флорида будет всячески пытаться переподписать, а Генцел будет просить 11+, но все же поговорить то можно) Опять же можно поговорить с Тарасенко. Вобщем у столичных вырисовывается неплохой коллектив.
Позицию центра похоже Дюбуа закрыли, нужен забивной край, Генцел наверное захочет в команду поамбициозней, а Тарасенко или кого-то его уровня, точно реально подписать) главное чтоб Манта назад не приехал 😀
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Травницкий
Дюбуа, Строум , Макмайкл, Дауд - позиция центров закрыта. На ворота вторым номером Шеппарда. Забивной край - Ови и Мирошниченко ( он сейчас резвится в финале), но если найдут кого-нибудь ещё, то это будет большой удачей. По крайней мере у меня больше оптимизма, чем в прошлое межсезонье.
Я в Лапьера больше, чем в Макмайкла в качестве центра, Макмайкла можно и на край в третью тройку. А крайка в топ 6 точно надо, Оши похоже закончит, да даже, если и не закончит, все равно кроме Уилсона и Ови, никто в топ 6 особо не годится. Думаю кого-нить дельного подпишут. А в сравнении с прошлым межсезоньем,я тоже полон оптимизма - плохих контрактов не осталось, всех проспектов толковых подтянули в состав, весь балласт скинули. Если Дюбуа оживет и края возьмут, то вполне перспективно команда выглядит )
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Ответ PEGEON
Прекрасный обмен для Кэпс. Слить Кемпера без удержаний ЗП и доплат пиками, при этом взять неплохого молодого игрока на проблемную позицию.
Если б у этого игрока зарплата была трешка, то было б прекрасно. А так мало было всяких кузей-наркоманов, самсонов-водителей гужевого транспорта, которые хочу играю-хочу -в бирюльки или там затасковал, теперь еще один любитель тянуть одеяло на себя с большой зарплатой и длинным сроком.
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Ответ Maxim Shumov
40 очков за сезон с ЗП 8,5 млн Заявочка на чашку
Надеюсь Сиду выпишут побольше, иначе это будет ограбление лета
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Ответ Тима Баярыстан
это такой аналог Рэшфорда и Погба в хоккее))))
Или Марсьяля, бегающего с кислой мордой по полю и редко забивающего )
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не может - научим (Карбери), не хочет - заставим (Маклеллан)
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40 очков за сезон с ЗП 8,5 млн
Заявочка на чашку
+4
-4
0
А че там у Вашингтона под кепкой осталось? Хватит продлить Макмайкла, Малестина и еще на хорошего крайнего и дешевого кипера?
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