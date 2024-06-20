Генменеджер «Вашингтона» о переходе Дюбуа: «Мы получили талантливого игрока с огромным потенциалом стать высококлассным центром в НХЛ» 

Генменеджер «Вашингтона» оценил переход Пьер-Люка Дюбуа.

«Мы рады объявить о переходе в «Кэпс». Мы получили талантливого 25-летнего игрока с огромным потенциалом стать высококлассным центром в НХЛ.

Мы уверены, что с его габаритами, незаурядным катанием и высоким хоккейным IQ он преуспеет в нашей команде, где у него будет больше ответственности и возможностей [чем в «Лос-Анджелесе»]», – сказал .

В 82 играх прошлого чемпионата НХЛ Дюбуа набрал 40 (16+24) очков.