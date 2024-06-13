Генменеджер «Вашингтона» о покупке CapFriendly: «Это станет ценным дополнением к отделу хоккейных операций команды, укрепить скаутинг и аналитику»

Теги Вашингтон НХЛ Брайан Маклеллан Хоккей

Брайан Маклеллан рассказал о причинах покупки «Вашингтона» сайта CapFriendly.

На сайте CapFriendly были доступны к просмотру данные о зарплатах и контрактах хоккеистов НХЛ.

«Вашингтон» согласовал приобретение CapFriendly, включая инструменты и функции сайта, для своего собственного отдела хоккейных операций.

CapFriendly продолжит работать до закрытия сделки, которое, как ожидается, произойдет в начале-середине июля – после завершения драфта НХЛ и начала открытия свободного агента.

Этот стратегический шаг предоставит «Кэпиталс» возможность обрабатывать и анализировать как наши внутренние данные, так и данные, предоставленные лигой, а также после закрытия сделки привлечет к работе талантливых членов команды CapFriendly.

Существующая инфраструктура во многих отношениях станет ценным дополнением к отделу хоккейных операций команды.

Мы ожидаем, что это приобретение значительно расширит и интегрирует различные подразделения нашего отдела хоккейных операций, что позволит нам укрепить наш менеджмент, скаутинг, аналитику и развитие игроков.

Мы очень рады, что Джейми, Райан и Кристофер согласились присоединиться к нашей организации, и рады добавить платформу CapFriendly и соответствующие глубокие отраслевые знания команды в офис «Кэпиталс», – сказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

3 комментария
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Сволочи,могли бы оставить кэпфрендли
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Так че капфрендли работать не будет?
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Ответ Дима Миронов
Сволочи,могли бы оставить кэпфрендли
Ты давай центров подписывай, а не Капфрендли покупай.
У тебя в первом звене АХЛовец МакМайкл бегает.
И Кюмпера сбагривай, у него только частичный запрет на обмен.
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