«Адмирал» анонсировал нового легионера: «Как и Родуолд, он тоже из Канады и знаком нашим болельщикам. Есть устная договоренность, ждем контракт»
В «Адмирале» планируют подписать еще одного канадского легионера.
«Мы продолжаем укреплять линию атаки. Состав «Адмирала» пополнил канадский нападающий Джек Родуолд.
Предварительно тренерский штаб планирует его использовать в первом звене с Ортегой и еще одним парнем, который знаком нашим болельщикам.
У нас есть с ним устная договоренность, ждем от него подписанный контракт. Кстати, он тоже из Канады.
Также хотелось сказать, что мы возлагаем большие надежды на новобранца из Санкт-Петербурга Степана Старкова. Мы верим, он усилит «Адмирал». Благодарим руководство СКА за быстрые и конструктивные переговоры», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.
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