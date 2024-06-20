«Адмирал» анонсировал нового легионера: «Как и Родуолд, он тоже из Канады и знаком нашим болельщикам. Есть устная договоренность, ждем контракт»

В «Адмирале» планируют подписать еще одного канадского легионера.

«Мы продолжаем укреплять линию атаки. Состав «Адмирала» пополнил канадский нападающий Джек Родуолд.

Предварительно тренерский штаб планирует его использовать в первом звене с Ортегой и еще одним парнем, который знаком нашим болельщикам.

У нас есть с ним устная договоренность, ждем от него подписанный контракт. Кстати, он тоже из Канады.

Также хотелось сказать, что мы возлагаем большие надежды на новобранца из Санкт-Петербурга Степана Старкова. Мы верим, он усилит « ». Благодарим руководство за быстрые и конструктивные переговоры», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.