«Адмирал» анонсировал нового легионера: «Как и Родуолд, он тоже из Канады и знаком нашим болельщикам. Есть устная договоренность, ждем контракт»

Теги СКА КХЛ Павел Житков Адмирал Джек Родуолд Степан Старков Остин Ортега Хоккей

В «Адмирале» планируют подписать еще одного канадского легионера.

«Мы продолжаем укреплять линию атаки. Состав «Адмирала» пополнил канадский нападающий Джек Родуолд.

Предварительно тренерский штаб планирует его использовать в первом звене с Ортегой и еще одним парнем, который знаком нашим болельщикам.

У нас есть с ним устная договоренность, ждем от него подписанный контракт. Кстати, он тоже из Канады. 

Также хотелось сказать, что мы возлагаем большие надежды на новобранца из Санкт-Петербурга Степана Старкова. Мы верим, он усилит «Адмирал». Благодарим руководство СКА за быстрые и конструктивные переговоры», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.

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4 комментария
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Чтот разошлись денег где то раздобыли?
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Фиоре будет чего тень на плетень наводить
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А если это Уильямс, вместе с Шулаком??????
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Знаком болельщикам, Из Канады
Все совпадает
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