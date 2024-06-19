Старков заработает 35 млн рублей за сезон-2024/25 в «Адмирале». Форвард перешел из СКА (Metaratings)

Теги СКА КХЛ Адмирал Степан Старков деньги Хоккей

Стало известно, сколько заработает Степан Старков за сезон в «Адмирале».

Клуб из Владивостока выменял 25-летнего нападающего у СКА на денежную компенсацию. Контракт с ним рассчитан до 2026 года.

По информации Metaratings.ru, зарплата хоккеиста в предстоящем сезоне составит 35 миллионов рублей. 

В минувшем сезоне Старков провел 28 матчей за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (4+1) очков. В 2 играх в Кубке Гагарина результативными действиями не отметился. 

В сезоне-2022/23 Степан играл за «Витязь» и установил личные рекорды результативности в лиге – 39 (17+22) баллов в 67 играх в регулярном чемпионате. 

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