«Адмирал» выменял у СКА форварда Старкова на денежную компенсацию

«Адмирал» выменял у СКА форварда Степана Старкова на денежную компенсацию.

25-летний игрок перешел в клуб из Владивостока, отыграв в Санкт-Петербурге один сезон.

В минувшем сезоне провел 28 матчей за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (4+1) очков. В 2 играх в Кубке Гагарина результативными действиями не отметился.

В сезоне-2022/23 Степан играл за «Витязь» и установил личные рекорды результативности в лиге – 39 (17+22) баллов в 67 играх в регулярном чемпионате.