«Адмирал» выменял у СКА форварда Старкова на денежную компенсацию

Теги СКА переходы КХЛ Адмирал Степан Старков Хоккей

«Адмирал» выменял у СКА форварда Степана Старкова на денежную компенсацию.

25-летний игрок перешел в клуб из Владивостока, отыграв в Санкт-Петербурге один сезон. 

В минувшем сезоне Старков провел 28 матчей за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (4+1) очков. В 2 играх в Кубке Гагарина результативными действиями не отметился. 

В сезоне-2022/23 Степан играл за «Витязь» и установил личные рекорды результативности в лиге – 39 (17+22) баллов в 67 играх в регулярном чемпионате. 

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4 комментария
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Тут правильнее было бы написать: ска отдал игрока, которому запорол сезон, после прорыва😏
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Адмирал разрывает рынок!😂
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Я не говорил, что он плохой игрок… сказал, что ска болото редкостное
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