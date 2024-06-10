В ХМАО построят три спорткомплекса с ледовой ареной. На это выделят 280 млн рублей из федерального бюджета

Теги КХЛ Югра ВХЛ Политика деньги Хоккей

Власти ХМАО планируют построить в регионе три спорткомплекса с ледовой ареной.

Об этом заявила заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Елена Шумакова на презентации значимых спортивных проектов региона в рамках Петербургского международного экономического форума. 

По ее словам, для строительства спорткомплексов из федерального бюджета выделят порядка 280 миллионов рублей.

Министерство спорта России утвердило заявку округа на предоставление субсидий на строительство новых сооружений в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске.

«Это очень своевременная новость, потому что мы приняли решение о создании большой академии развития хоккея, в которую войдут следж-хоккейный клуб, наш хоккейный клуб и детские школы. Поэтому возможностей для занятий зимними, летними и национальными видами спорта в регионе будет становиться все больше и больше», – передает слова Шумаковой правительство округа в телеграм-канале.

1 комментарий
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Сначала федеральный бюджет забирает все деньги из региона, а потом выделяет субсидию на строительство спорткомплексов. А может пора наоборот, по правильному? Пусть регионы дают субсидии центру, а тот потом отчитывается за потраченные деньги
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