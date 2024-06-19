Ротенберг об 11-летии дочери: «Ставлю Арину в пример всем юным спортсменам. В своем возрасте она уже добилась огромных успехов в фигурном катании, конном спорте и учебе»

Роман Ротенберг рассказал, что ставит свою дочь в пример всем юным спортсменам.

«Сегодня 11 лет исполнилось моей любимой дочери Арине, которой я очень горжусь! В своем скромном возрасте она уже добилась огромных успехов в самых разных областях – фигурном катании, конном спорте и, конечно, учебе.

При огромной спортивной загруженности Арина успевает учиться только на пятерки! Для меня Ариша – образец гармонично развивающейся личности, успешной и в спорте, и в учебе, и в творчестве.

Ставлю ее в пример всем юным спортсменам, так как знаю, насколько нелегко совмещать тренировки и получение новых знаний.

Дорогая Ариша, мы с мамой любим тебя всей душой! Всегда оставайся такой же целеустремленной, умной, доброй и красивой! Пусть каждый день приносит тебе только радость и счастье!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.