Ротенберг об 11-летии дочери: «Ставлю Арину в пример всем юным спортсменам. В своем возрасте она уже добилась огромных успехов в фигурном катании, конном спорте и учебе»
Роман Ротенберг рассказал, что ставит свою дочь в пример всем юным спортсменам.
«Сегодня 11 лет исполнилось моей любимой дочери Арине, которой я очень горжусь! В своем скромном возрасте она уже добилась огромных успехов в самых разных областях – фигурном катании, конном спорте и, конечно, учебе.
При огромной спортивной загруженности Арина успевает учиться только на пятерки! Для меня Ариша – образец гармонично развивающейся личности, успешной и в спорте, и в учебе, и в творчестве.
Ставлю ее в пример всем юным спортсменам, так как знаю, насколько нелегко совмещать тренировки и получение новых знаний.
Дорогая Ариша, мы с мамой любим тебя всей душой! Всегда оставайся такой же целеустремленной, умной, доброй и красивой! Пусть каждый день приносит тебе только радость и счастье!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Одно не понимаю - зачем это спортс притащил в новости
а как эта процедура "ставления в пример" выглядит?
фантазии не хватает...
папаня на каток / в конюшню приходит, прерывает тренировку, ставит всех детей строем, разсахивает дневником, тычет пальцем в дитятю - берите пример!
или наоборот, врывается в школьный класс с седлом с коньками и опять же тычет пальцем - а чего добились вы, школяры-неудачники? вот же пример! с вами сидит!
И как бы получается что родители любят ее за успехи, типа хорошо старайся, а то будем меньше любить.
Вообще сюда просится комментарий грамотного специалиста по детской психологии. Наверно только никто не рискнет.