Ротенберг об 11-летии дочери: «Ставлю Арину в пример всем юным спортсменам. В своем возрасте она уже добилась огромных успехов в фигурном катании, конном спорте и учебе»

Теги СКА светская хроника КХЛ женское катание Роман Ротенберг детский хоккей Арина Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, что ставит свою дочь в пример всем юным спортсменам.

«Сегодня 11 лет исполнилось моей любимой дочери Арине, которой я очень горжусь! В своем скромном возрасте она уже добилась огромных успехов в самых разных областях – фигурном катании, конном спорте и, конечно, учебе.

При огромной спортивной загруженности Арина успевает учиться только на пятерки! Для меня Ариша – образец гармонично развивающейся личности, успешной и в спорте, и в учебе, и в творчестве.

Ставлю ее в пример всем юным спортсменам, так как знаю, насколько нелегко совмещать тренировки и получение новых знаний.

Дорогая Ариша, мы с мамой любим тебя всей душой! Всегда оставайся такой же целеустремленной, умной, доброй и красивой! Пусть каждый день приносит тебе только радость и счастье!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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69 комментариев
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У меня сыну 9 лет 29 июня. Спортс, опубликуете поздравление? Просто мы с Ротенбергом примерно на одной ступени стоим в спорте - не добились #####
+144
-7
+137
Такой одарённой девочке замуж только за Гном Гномыча. Золотые одарённые дети! Плюс пара в фигурке будет убойная
+83
-5
+78
Ставить своего ребенка в пример другим это что-то новенькое, особенно тем у кого оба родителя работают на работе с 8-ми часовым рабочим днем. Ну хотя о чем я мы в разных вселенных живем.
+59
-4
+55
Арина в конном спорте с кем соревнуется? С детьми кадырова? Это она в тройку вошла или папа извинялся уже за победу дочки - "Рамзан Ахматович, этого больше не повторится!"

Одно не понимаю - зачем это спортс притащил в новости
+31
0
+31
Уверен что 11-летняя Арина - самый лучший ребенок в стране! Самый здоровый, самый умный, самый талантливый, самый добрый и самый снисходительный ко всяким лузерам по жизни!
+27
-5
+22
Под этой новостью должно быть написано: "На правах рекламы". Иначе что ей тут делать?
+22
-3
+19
Как-то не очень это красиво.
+16
-1
+15
О боги, она даже талантливее своего тренера-отца. У Ротенбергов это семейное видимо
+16
-1
+15
Ответ McRothenberg
Уверен что 11-летняя Арина - самый лучший ребенок в стране! Самый здоровый, самый умный, самый талантливый, самый добрый и самый снисходительный ко всяким лузерам по жизни!
Главное ей с отцом повезло, тренер гений)
+13
0
+13
Пора ставить директором клуба
+11
0
+11
Вот это новость. Даже не помню было ли на спортсе такое.
+12
-1
+11
Ответ Bartez1986
У меня сыну 9 лет 29 июня. Спортс, опубликуете поздравление? Просто мы с Ротенбергом примерно на одной ступени стоим в спорте - не добились #####
Он же больше 800 матчей КХЛ посмотрел
+13
-3
+10
Ответ Bartez1986
У меня сыну 9 лет 29 июня. Спортс, опубликуете поздравление? Просто мы с Ротенбергом примерно на одной ступени стоим в спорте - не добились #####
Наверное, вы хотели сказать ##### ?
+13
-3
+10
Ну раз конный спорт, то Арина будущий тренер ЦСКА, я полагаю
+11
-1
+10
Отец-мажор ставит в пример другим детям дочку-мажорку. Как же все это мерзко...
+9
-1
+8
Он ее через телеграмм поздравляет, неужели ребенок страдает вдали от родины.
+9
-1
+8
Ответ Wiley Fox
Арина в конном спорте с кем соревнуется? С детьми кадырова? Это она в тройку вошла или папа извинялся уже за победу дочки - "Рамзан Ахматович, этого больше не повторится!" Одно не понимаю - зачем это спортс притащил в новости
А в ФК каких успехов она добилась 🙈🤦‍♀️
+7
-1
+6
У Ротенберга для этого есть все ресурсы.
+6
0
+6
Ответ McRothenberg
Уверен что 11-летняя Арина - самый лучший ребенок в стране! Самый здоровый, самый умный, самый талантливый, самый добрый и самый снисходительный ко всяким лузерам по жизни!
извинительную речь приготовил?
+6
-1
+5
Как подрастёт, пусть выдаёт замуж за Гнома Гномыча. Он тоже не по годам успешный))) Будут вдвоём капиталы наращивать)
+7
-2
+5
Ответ Роман Головешкин
Вот это новость. Даже не помню было ли на спортсе такое.
Еще и не такое будет, скоро будут рассказывать о величие еще не родившегося ребенка великой семьи Ротенбергов.
+4
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+4
Ответ Ксюша Каблукова
Видно что папа очень сильно и нежно любит дочь и ставит везде ее в пример, сразу видно - папина дочурка)) Я тоже такая была)) Вообще папы хоть и хотят все сыновей, но к дочерям у них особая, другая любовь, более трепетная))
сильно любить ребёнка (дочь) и и ставит в пример - это какие-то параллельные процессы во вселенной...
а как эта процедура "ставления в пример" выглядит?
фантазии не хватает...
папаня на каток / в конюшню приходит, прерывает тренировку, ставит всех детей строем, разсахивает дневником, тычет пальцем в дитятю - берите пример!
или наоборот, врывается в школьный класс с седлом с коньками и опять же тычет пальцем - а чего добились вы, школяры-неудачники? вот же пример! с вами сидит!
+4
0
+4
Огромные успехи в фк, аж заинтриговали...Яна, твой выход- про Гномыча что-то на слышно🤣
+5
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Талантливое семя, чай не холопы беспородные
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0
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Ответ Ковид 07.10.52
Он ее через телеграмм поздравляет, неужели ребенок страдает вдали от родины.
вряд ли страдает...
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Ответ Lerochka
А в ФК каких успехов она добилась 🙈🤦‍♀️
Дружит с Загитовой 😏
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Ответ Odcarik7689
И какие успехи в фигурном у арины
Посмотрела восемьсот прокатов лучших фигуристов.
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Ответ JulkaRoZetka
Арина Ротенберг катается по Подмосковье на детских турнирах по 3 сп разряду, обычно там небольшие составы участников, принимает участие в фестивалях ФК, освоила вроде 2А.. А вот Надя Пескова, также катающаяся по 3 сп недавно была 6й на Московском турнире, в целом с неплохими двойными ( кроме лутца) но пока без 2А, проиграла сильным соперницам из "Арктики"
ну Надя Пескова объективно хорошо катается, я прямо не ожидала - думала, что просто маленькую девочку берут участвовать в маминых шоу, но она хорошо скользит и очень артистичная. Арина вроде катается просто как хобби
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Яжотец.
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Наверно не самый лучший вариант поздравлять дочку-подростка, у которой только начинает формироваться личность, говоря ей что она лучше других.
И как бы получается что родители любят ее за успехи, типа хорошо старайся, а то будем меньше любить.

Вообще сюда просится комментарий грамотного специалиста по детской психологии. Наверно только никто не рискнет.
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