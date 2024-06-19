Макдэвид вышел на 7-е место по голам в плей-офф НХЛ в истории «Эдмонтона»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Яри Курри рекорды Пол Коффи Крэйг Симпсон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид вышел на 7-е место по голам в плей-офф НХЛ в истории «Эдмонтона».

Капитан «Ойлерс» набрал 4 (2+2) очка в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).

Теперь на счету Коннора Макдэвида 117 (37+80) баллов в 72 играх в плей-офф НХЛ в карьере.

Он превзошел достижения Пола Коффи и Крэйга Симпсона (по 36 шайб) и вышел на 7-е место по голам в плей-офф в истории «Эдмонтона» .

6-е место занимает Леон Драйзайтль (41 шайба). Рекордсмен – Яри Курри (92).

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10 комментариев
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Макди , чтобы не говорили, гениальный игрок!
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Ответ Cube Litening C:68X
Ещё бы две победы одержать, эх..Сложновато будет..
На самом деле надо выиграть 6-ю игру, чтобы Флорида окончательно посыпалась. Судя по их лицам после вчерашнего матча, они уже на грани.
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Мак идёт хорошо, а что же Леон, пока выглядет тяжеловато в финале, надо добавлять, он тоже крут, мы все это знаем и вместе с капитаном и другими ребятами выносить соперника не только с площадки, но и со спортивной арены в город!!))
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А Крейг Симпсон из этой новости, один из комментаторов, кто озвучивал серию игр NHL от EA. Голос детства.
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Ответ Dottore
Макди , чтобы не говорили, гениальный игрок!
Ещё бы две победы одержать, эх..Сложновато будет..
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Ответ Silky Mitts
На самом деле надо выиграть 6-ю игру, чтобы Флорида окончательно посыпалась. Судя по их лицам после вчерашнего матча, они уже на грани.
Надо..Это было бы восхитительно.. ✊👏
+2
-2
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Ответ Silky Mitts
На самом деле надо выиграть 6-ю игру, чтобы Флорида окончательно посыпалась. Судя по их лицам после вчерашнего матча, они уже на грани.
Их генменеджер точно уже за гранью. Сегодня на трибуне стулья ломал с бешенным выражением лица. Понимает, чем дело пахнет.
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Ответ Dottore
Макди , чтобы не говорили, гениальный игрок!
Чтобы что?
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