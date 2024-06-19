Макдэвид вышел на 7-е место по голам в плей-офф НХЛ в истории «Эдмонтона»
Коннор Макдэвид вышел на 7-е место по голам в плей-офф НХЛ в истории «Эдмонтона».
Капитан «Ойлерс» набрал 4 (2+2) очка в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).
Теперь на счету Коннора Макдэвида 117 (37+80) баллов в 72 играх в плей-офф НХЛ в карьере.
Он превзошел достижения Пола Коффи и Крэйга Симпсона (по 36 шайб) и вышел на 7-е место по голам в плей-офф в истории «Эдмонтона» .
6-е место занимает Леон Драйзайтль (41 шайба). Рекордсмен – Яри Курри (92).