Коннор Макдэвид вышел на 7-е место по голам в плей-офф НХЛ в истории «Эдмонтона».

Капитан «Ойлерс» набрал 4 (2+2) очка в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).

Теперь на счету 117 (37+80) баллов в 72 играх в плей-офф в карьере.

Он превзошел достижения и Крэйга Симпсона (по 36 шайб) и вышел на 7-е место по голам в плей-офф в истории « » .

6-е место занимает (41 шайба). Рекордсмен – Яри Курри (92).