Бабаев назвал «великолепными» отношения с Ротенбергом: «Он никогда не сделает такие паскудные штуки, как «Спартак». Отдал Ткачева без компенсации. Кто бы такое сделал?»

Теги Авангард СКА Спартак Шуми Бабаев КХЛ Роман Ротенберг Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Шуми Бабаев рассказал о взаимоотношениях с Романом Ротенбергом.

– Как у тебя отношения с Романом Ротенбергом?

– Великолепные. Что хотите можете говорить про Ротенберга, но такие паскудные шутки, как делает «Спартак», он никогда не сделает.

Реально, можем про него что хочешь говорить: такой, сякой, еще какой-то.

Но если вещи, когда ты с ним садишься, свою позицию объясняешь, он тебе говорит свою позицию, находите точки соприкосновения.

Вспомните ситуацию с Владимиром Ткачевым. У нас была определенная договоренность. Он ее выполнил. Он взял и отдал его в «Авангард». Без компенсации, без ничего. Кто бы такое сделал?

– Все равно пришлось людей подключать.

– Да никого не пришлось. Кого?

– Дюкова подключали.

– Перестаньте. У него есть своя позиция, он знает, как ее отстоять, – сказал агент Шуми Бабаев.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Два шарлатана всегда будут иметь хорошие отношения. Еврей и торгаш, о чем ещё можно говорить?
+14
-1
+13
Цыган и еврей всегда поймут друг друга , а Спартак молодец , все бы так клубы поступали по рукам этим перекупам били
+3
0
+3
Ответ Melnikov1968
Два шарлатана всегда будут иметь хорошие отношения. Еврей и торгаш, о чем ещё можно говорить?
именно благодаря Бабаеву мерзкий Ротен забрал Толчинского и Грицюка.
+4
-2
+2
Ещё и денег подкинул на дорожку
+3
-2
+1
Еще один признался в любви Ротенбергу.А Ткачёва он отпустил так как не видел его в составе тем более в восточную конференцию.
+2
-1
+1
Ротен наверное перестал спать после того, как Ткачев заиграл за ястребов
+3
-2
+1
Евррррэй еврррэя не обидит!😀
+3
-2
+1
Ответ Алексей Тор
Еще один признался в любви Ротенбергу.А Ткачёва он отпустил так как не видел его в составе тем более в восточную конференцию.
Отпустил то ладно. Но ты бы отпустил такой ценный актив за 1000тыс? Поверь, нашлись бы клубы, которые дали бы получге компенсацию
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий