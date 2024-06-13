Бабаев назвал «великолепными» отношения с Ротенбергом: «Он никогда не сделает такие паскудные штуки, как «Спартак». Отдал Ткачева без компенсации. Кто бы такое сделал?»

Шуми Бабаев рассказал о взаимоотношениях с Романом Ротенбергом.

– Как у тебя отношения с ?

– Великолепные. Что хотите можете говорить про Ротенберга, но такие паскудные шутки, как делает « », он никогда не сделает.

Реально, можем про него что хочешь говорить: такой, сякой, еще какой-то.

Но если вещи, когда ты с ним садишься, свою позицию объясняешь, он тебе говорит свою позицию, находите точки соприкосновения.

Вспомните ситуацию с . У нас была определенная договоренность. Он ее выполнил. Он взял и отдал его в « ». Без компенсации, без ничего. Кто бы такое сделал?

– Все равно пришлось людей подключать.

– Да никого не пришлось. Кого?

– Дюкова подключали.

– Перестаньте. У него есть своя позиция, он знает, как ее отстоять, – сказал агент .