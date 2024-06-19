Сафонов о «Чикаго»: «Бывает, что они пишут, но у меня контракт с «Ак Барсом». В первую очередь хочется выиграть Кубок Гагарина – это моя цель»
Илья Сафонов рассказал, что следит за результатами «Чикаго».
Нападающий был выбран клубом на драфте НХЛ-2021 под 172-м номером. Срок его соглашения с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона-2024/25.
– Вы были выбраны на драфте НХЛ, ваши права принадлежат «Чикаго». Тренеры, отвечающие за развитие игроков, с вами на связи?
– Бывает, что они пишут, но у меня есть контракт с «Ак Барсом», я полностью отдаюсь этому клубу. В первую очередь мне хочется выиграть Кубок Гагарина здесь – это моя цель.
– Бывали ли вы в Северной Америке?
– Я ездил туда, но не в США, а в Канаду. В Эдмонтоне проходил молодежный чемпионат мира, еще ездил на юношеский турнир в города Доусон-Крик и Форт-Сент-Джон. То есть дважды летал туда.
– Следите за результатами «Чикаго»?
– Конечно. Сейчас у команды перестройка, интересно за ними наблюдать. Притом там выступает Коннор Бедард, слежу, какой он хоккеист, как он действует на льду.
– Как обстоят ваши дела с английским?
– Oh, my English is bad (смеется). Если быть объективным, то у меня плохие знания английского языка. Понять других людей я могу, но и то не всех.
Например, американцев, канадцев – людей, у которых английский – родной язык, понять намного сложнее. Они говорят слишком быстро, еще и с акцентом. Опять же часть информации улавливаю, но ответить не смогу, – сказал нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.