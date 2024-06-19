Сафонов о «Чикаго»: «Бывает, что они пишут, но у меня контракт с «Ак Барсом». В первую очередь хочется выиграть Кубок Гагарина – это моя цель»

Теги Ак Барс Чикаго НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Илья Сафонов Коннор Бедард Хоккей

Илья Сафонов рассказал, что следит за результатами «Чикаго».

Нападающий был выбран клубом на драфте НХЛ-2021 под 172-м номером. Срок его соглашения с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона-2024/25.

– Вы были выбраны на драфте НХЛ, ваши права принадлежат «Чикаго». Тренеры, отвечающие за развитие игроков, с вами на связи?

– Бывает, что они пишут, но у меня есть контракт с «Ак Барсом», я полностью отдаюсь этому клубу. В первую очередь мне хочется выиграть Кубок Гагарина здесь – это моя цель.

– Бывали ли вы в Северной Америке?

– Я ездил туда, но не в США, а в Канаду. В Эдмонтоне проходил молодежный чемпионат мира, еще ездил на юношеский турнир в города Доусон-Крик и Форт-Сент-Джон. То есть дважды летал туда.

– Следите за результатами «Чикаго»?

– Конечно. Сейчас у команды перестройка, интересно за ними наблюдать. Притом там выступает Коннор Бедард, слежу, какой он хоккеист, как он действует на льду. 

– Как обстоят ваши дела с английским?

– Oh, my English is bad (смеется). Если быть объективным, то у меня плохие знания английского языка. Понять других людей я могу, но и то не всех.

Например, американцев, канадцев – людей, у которых английский – родной язык, понять намного сложнее. Они говорят слишком быстро, еще и с акцентом. Опять же часть информации улавливаю, но ответить не смогу, – сказал нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.

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