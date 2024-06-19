Макеев об уходе из «Автомобилиста»: «Судя по всему, моих очков и бронзы было недостаточно. Где-то недоработал, что-то не так сделал или сказал, на кого-то не так посмотрел»

Алексей Макеев высказался касательно ухода из «Автомобилиста».

«В моей карьере впервые происходит такое, что в конце мая я сижу без работы и контракта. Меня попросили уйти из родного дома, так что сезон получился не очень классным.

Судя по всему, было недостаточно моих очков и бронзы. Где-то недоработал, что-то не так сделал или сказал, на кого-то не так посмотрел, из-за чего остался за пределами «Уральца», – сказал нападающий Алексей Макеев.

На счету 32-летнего Макеева 31 (15+16) очко в 67 матчах регулярки-2023/24. В Кубке Гагарина нападающий отметился 11 (5+6) баллами за результативность в 17 матчах.