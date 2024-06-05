«Автомобилист» предлагал Макееву 3-летний контракт с зарплатой 40 млн рублей в год, но форвард отказался (Артур Хайруллин)

Теги Автомобилист КХЛ Алексей Макеев Спорт-Экспресс Хоккей

«Автомобилист» предлагал Алексею Макееву контракт на 3 года.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Удивительно, что до сих пор остается без работы нападающий Алексей Макеев, который отлично сыграл в плей-офф.

По моей информации, всему виной большие аппетиты игрока. «Автомобилист» предлагал Макееву трехлетний контракт с зарплатой в 40 миллионов рублей в год, но хоккеист отказался», – написал Хайруллин.

На счету 32-летнего Алексея Макеева 31 (15+16) очко в 67 матчах регулярки-2023/24. В Кубке Гагарина нападающий отметился 11 (5+6) баллами за результативность в 17 матчах.

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9 комментариев
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Автор противоречит самому себе. Его удивляет то, что Макеев остаётся без работы, но тут же пишет о больших аппетитах игрока. Так чему удивляться?!
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Ждем предложения от Монреаля
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писали, что Макеев может в СЮ оказаться по итогу
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По-моему нормальное, адекватное предложение. 40 на 3 года. 45-50 ему только на год могут дать.
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Ответ zakirshah
Он говорит ,что из-за больших аппетитов может остаться без работы
Я вижу в этой формулировке именно противоречие. Игрок себя явно переоценивает, так стоит ли удивляться, что он без команды?!
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Ну что сказать, хозяин-барин!!..
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Ответ Darkhan Darkhan
Ждем предложения от Монреаля
В фундамент перестройки
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Ответ Uriah Heep
Автор противоречит самому себе. Его удивляет то, что Макеев остаётся без работы, но тут же пишет о больших аппетитах игрока. Так чему удивляться?!
Он говорит ,что из-за больших аппетитов может остаться без работы
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Ответ Дмитрий Травницкий
По-моему нормальное, адекватное предложение. 40 на 3 года. 45-50 ему только на год могут дать.
Так и есть.
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