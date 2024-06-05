«Автомобилист» предлагал Макееву 3-летний контракт с зарплатой 40 млн рублей в год, но форвард отказался (Артур Хайруллин)

«Автомобилист» предлагал Алексею Макееву контракт на 3 года.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Удивительно, что до сих пор остается без работы нападающий , который отлично сыграл в плей-офф.

По моей информации, всему виной большие аппетиты игрока. « » предлагал Макееву трехлетний контракт с зарплатой в 40 миллионов рублей в год, но хоккеист отказался», – написал Хайруллин.

На счету 32-летнего Алексея Макеева 31 (15+16) очко в 67 матчах регулярки-2023/24. В Кубке Гагарина нападающий отметился 11 (5+6) баллами за результативность в 17 матчах.