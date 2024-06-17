Кожевников о трансферах в КХЛ: «У нас 2,5 звезды на всю лигу. Казань отказалась от Шипачева и Радулова – и никакой активности. Зато Уфа берет котов в мешке из АХЛ»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Торпедо Александр Радулов АХЛ КХЛ Вадим Шипачев Александр Кожевников Никита Гусев Динамо Хоккей

Александр Кожевников подверг критике трансферную политике клубов КХЛ.

– На трансферном рынке КХЛ что-то отметите?

– Не совсем понимаю кадровую политику клубов КХЛ. У нас две с половиной звезды на всю лигу. И при этом Казань позволяет себе отказаться от Шипачева и Радулова.

На месте клубов-середняков – а их в лиге 10-15 – оторвал бы этих мастеров с руками и ногами. Но что-то никакой активности на рынке не заметил. Это меня удивило.

Но самое нелогичное – другое.

– Что?

– В КХЛ поехали сомнительные иностранцы. Например, Уфа легко расстается с российскими лидерами – но покупает котов в мешке из АХЛ. Странного легионера приобрело и «Торпедо». Вообще не понимаю, кем собираются играть, например, «Сибирь» и ЦСКА.

А московское «Динамо» уже забронировало всех легионеров, но почему-то умудрилось до сих пор не подписать лучшего бомбардира сезона Гусева, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

14 комментариев
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Почему котов в мешке покупают, потому что свои коты перестали мышей ловить
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Эти коты в мешке потом могут стать звездами. Пример – Рид Буше!
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Потому что они хотят результата.
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Так пристроились уже звёзды названные, а Гусев ну очень хочет в НХЛ.А коты в мешке понижают уровень запросов наших жирных котов.
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Просто наши коты - сытые, жирные и ленивые.
Их коты приезжают заработать - поэтому большинство из кожи/шкуры лезет, чтобы показать себя.
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попал на перерыв в красно белом.
и тут то открылась правда
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да как уже одолели новости про радулова и щипачева, им уже триста лет, а разговоров словно о молодых звездах
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Настолько не понимает в хоккее человек
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Тяжело как то нормально работать на внутреннем трансферном рынке, когда в лиге есть "команда" 🌭, которой правила неписанны у которой три состава на трибунах сидят и три фарм клуба в той же лиге.
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Ответ Фарит Хайруллин
лутьше бы вратаря взяли в Салават который честно стоял на воротах не подчинялся приказам с верху
"Лутьше"? "Стоял"??? "На воротах"???? Беги в школу , двоечник!
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