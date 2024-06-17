Кожевников о трансферах в КХЛ: «У нас 2,5 звезды на всю лигу. Казань отказалась от Шипачева и Радулова – и никакой активности. Зато Уфа берет котов в мешке из АХЛ»

Александр Кожевников подверг критике трансферную политике клубов КХЛ.

– На трансферном рынке что-то отметите?

– Не совсем понимаю кадровую политику клубов КХЛ. У нас две с половиной звезды на всю лигу. И при этом Казань позволяет себе отказаться от и .

На месте клубов-середняков – а их в лиге 10-15 – оторвал бы этих мастеров с руками и ногами. Но что-то никакой активности на рынке не заметил. Это меня удивило.

Но самое нелогичное – другое.

– Что?

– В КХЛ поехали сомнительные иностранцы. Например, Уфа легко расстается с российскими лидерами – но покупает котов в мешке из . Странного легионера приобрело и «Торпедо». Вообще не понимаю, кем собираются играть, например, «Сибирь» и .

А московское «Динамо» уже забронировало всех легионеров, но почему-то умудрилось до сих пор не подписать лучшего бомбардира сезона Гусева, – сказал двукратный олимпийский чемпион.