Перри про свой гол «Флориде» после сольного прохода Макдэвида: «Он прошел сквозь парней и отдал мне пас. Я даже не кричал, чтобы он это сделал»

Кори Перри рассказал про свой гол после сольного прохода от Коннора Макдэвида.

39-летний форвард « » стал автором победной шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф с «Флоридой» (5:3, 2-3).

Во втором периоде он получил передачу от , перед этим совершившего сольный проход.

«Я видел, как он прошел сквозь этих парней. Затем он сделал мне пас. Я даже не кричал, чтобы он это сделал. Он и так видел, что я у ворот. Такой игрок», – сказал .

Отдайте Макдэвиду MVP плей-офф! 8 очков за два матча и супергол для Перри