Перри про свой гол «Флориде» после сольного прохода Макдэвида: «Он прошел сквозь парней и отдал мне пас. Я даже не кричал, чтобы он это сделал»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Кори Перри НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Кори Перри рассказал про свой гол после сольного прохода от Коннора Макдэвида.

39-летний форвард «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (5:3, 2-3).

Во втором периоде он получил передачу от Коннора Макдэвида, перед этим совершившего сольный проход. 

«Я видел, как он прошел сквозь этих парней. Затем он сделал мне пас. Я даже не кричал, чтобы он это сделал. Он и так видел, что я у ворот. Такой игрок», – сказал Перри

Отдайте Макдэвиду MVP плей-офф! 8 очков за два матча и супергол для Перри

9 комментариев
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К счастью, Пэрри только вышел со скамейки на лед, пробежал 50м и у него еще были силы попасть по шайбе =)
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Ответ Олег В.
Ну и зачем они мариновали Перри? Хороший матч провёл Мак, очень хороший. Весь матч выцеливал шайбой партнёров у дальней и вот, выцепил ветерана. Да ещё и Бобу крайне обидную шайбу засунул... Да, финал интригует.
Второй гол Флориды в ворота нефти пересмотрите, может не будет вопроса "зачем". Его кстати присадили после этого на лавку до конца матча.
+5
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+5
Ответ Олег В.
Ну и зачем они мариновали Перри? Хороший матч провёл Мак, очень хороший. Весь матч выцеливал шайбой партнёров у дальней и вот, выцепил ветерана. Да ещё и Бобу крайне обидную шайбу засунул... Да, финал интригует.
Перри не успевает за скоростями, все-таки Флорида тоже довольно быстрая команда. Если с возрастным Далласом Перри себя уверенно чувствовал, тот тут вже сложнее.
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Ну и зачем они мариновали Перри?
Хороший матч провёл Мак, очень хороший.
Весь матч выцеливал шайбой партнёров у дальней и вот, выцепил ветерана. Да ещё и Бобу крайне обидную шайбу засунул... Да, финал интригует.
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Он прошёл через лес и вышел на поляну, где ворота леса охранял лесник
+2
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Понятно, что с таким проходом ничего не сделаешь, но вот Стенлунд справа - что это такое?! Он просто неспешно катится, даёт спокойно объехать себя Перри, пуская его на пятак к голу. Как защитник может не понимать, что справа будет игрок?!
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Флорида, где воля к победе ?
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Ответ Real_v_dushe
Второй гол Флориды в ворота нефти пересмотрите, может не будет вопроса "зачем". Его кстати присадили после этого на лавку до конца матча.
Обязательно пересмотрю, спасибо.
Но я довольно внимательно слежу за финальной серией и готов накидать вам вагон и маленькую тележку привозов с обеих сторон, начиная с Мака( первая игра) и Драйза ( привет от Ткачука), заканчивая удачными действиями в обороне Брушара...
Это никак не отменяет полезности Перри в игре на чужом пятаке. Да и за Маком именно он успел добежать на дальнюю, не так ли?
А по вашей логике, после трёх игр, полсостава надо было на лавку усадить... не всё так просто кмк.
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Ответ Real_v_dushe
Второй гол Флориды в ворота нефти пересмотрите, может не будет вопроса "зачем". Его кстати присадили после этого на лавку до конца матча.
Пересмотрел. Привёз #71, сместившись с усов к углу. Занял полупозицию, не помог в углу и проспал центр - шайба на его совести чуть менее, чем полностью. Перри сторожил скидку на защитника, как и положено крайнему в обороне. Шайбу отклеили и доставили на опустевший центр под расстрел с усов.
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