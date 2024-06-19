Перри про свой гол «Флориде» после сольного прохода Макдэвида: «Он прошел сквозь парней и отдал мне пас. Я даже не кричал, чтобы он это сделал»
Кори Перри рассказал про свой гол после сольного прохода от Коннора Макдэвида.
39-летний форвард «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (5:3, 2-3).
Во втором периоде он получил передачу от Коннора Макдэвида, перед этим совершившего сольный проход.
«Я видел, как он прошел сквозь этих парней. Затем он сделал мне пас. Я даже не кричал, чтобы он это сделал. Он и так видел, что я у ворот. Такой игрок», – сказал Перри.
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Хороший матч провёл Мак, очень хороший.
Весь матч выцеливал шайбой партнёров у дальней и вот, выцепил ветерана. Да ещё и Бобу крайне обидную шайбу засунул... Да, финал интригует.
Но я довольно внимательно слежу за финальной серией и готов накидать вам вагон и маленькую тележку привозов с обеих сторон, начиная с Мака( первая игра) и Драйза ( привет от Ткачука), заканчивая удачными действиями в обороне Брушара...
Это никак не отменяет полезности Перри в игре на чужом пятаке. Да и за Маком именно он успел добежать на дальнюю, не так ли?
А по вашей логике, после трёх игр, полсостава надо было на лавку усадить... не всё так просто кмк.