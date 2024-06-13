Егоров – лучший голкипер драфта НХЛ-2024 по версии сайта лиги, Набоков – 5-й, Мойсевич – 6-й

Теги Металлург Мг СКА рейтинги НХЛ Драфт НХЛ юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига КХЛ Илья Набоков Павел Мойсевич Эмиль Винни Хоккей

Илья Набоков включен в рейтинг лучших голкиперов драфта НХЛ.

Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших голкиперов предстоящего драфта НХЛ-2024.

В него были внесены Илья Набоков и Павел Мойсевич, играющие в КХЛ, а также Михаил Егоров из лиги USHL.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Михаил Егоров («Омаха», USHL);

2. Картер Джордж («Оуэн Саунд», OHL);

3. Эмиль Винни («Йокипоят», Финляндия);

4. Николас Кемпф (сборная США U-18, USHL);

5. Илья НабоковМеталлург», КХЛ);

6. Павел Мойсевич (СКА, КХЛ);

7. Ким Сааринен (ХПК, Финляндия);

8. Эван Гарднер («Саскатун», WHL);

9. Доусон Коуэн («Спокан», WHL);

10. Лукас Матеча («Трай-Сити», WHL).

11 комментариев
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Набоков показал что уже способен играть во взрослом хоккее, выиграл второй по силе чемпионат в мире, а ребята из молодежных лиг стоят выше в рейтинге.
+2
0
+2
Ответ matolckachev
Набоков не торопится в НХЛ. Мудрое решение
В смысле не торопится?
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
+2
0
+2
🤡 рейтинг. Тот кто заберет Набокова на драфте закроет позицию кипера лет эдак на 15.
+6
-5
+1
Набоков не торопится в НХЛ. Мудрое решение
0
0
0
Учитвая, что в рейтинге вратарей Набоков стоит ниже, у топ клубов появился шанс через пару лет получить топ вратаря на годы вперёд. В этом рейтинге никто Набокову не соперник.
0
0
0
Ответ matolckachev
Набоков не торопится в НХЛ. Мудрое решение
В смысле не торопится?
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
0
0
0
Ответ matolckachev
Набоков не торопится в НХЛ. Мудрое решение
В смысле не торопится?
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
0
0
0
Ответ matolckachev
Набоков не торопится в НХЛ. Мудрое решение
В смысле не торопится?
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
0
0
0
Ответ matolckachev
Набоков не торопится в НХЛ. Мудрое решение
В смысле не торопится?
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
0
0
0
Ответ matolckachev
Набоков не торопится в НХЛ. Мудрое решение
В смысле не торопится?
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
0
0
0
Ответ matolckachev
Набоков не торопится в НХЛ. Мудрое решение
В смысле не торопится?
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
0
0
0
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