Егоров – лучший голкипер драфта НХЛ-2024 по версии сайта лиги, Набоков – 5-й, Мойсевич – 6-й
Илья Набоков включен в рейтинг лучших голкиперов драфта НХЛ.
Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших голкиперов предстоящего драфта НХЛ-2024.
В него были внесены Илья Набоков и Павел Мойсевич, играющие в КХЛ, а также Михаил Егоров из лиги USHL.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Михаил Егоров («Омаха», USHL);
2. Картер Джордж («Оуэн Саунд», OHL);
3. Эмиль Винни («Йокипоят», Финляндия);
4. Николас Кемпф (сборная США U-18, USHL);
5. Илья Набоков («Металлург», КХЛ);
6. Павел Мойсевич (СКА, КХЛ);
7. Ким Сааринен (ХПК, Финляндия);
8. Эван Гарднер («Саскатун», WHL);
9. Доусон Коуэн («Спокан», WHL);
10. Лукас Матеча («Трай-Сити», WHL).
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц
Его туда и не звали да и вообще не знали о нем до этой весны.
Отработает последний год контракта и следующим летом уедет, 100 проц