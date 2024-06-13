Егоров – лучший голкипер драфта НХЛ-2024 по версии сайта лиги, Набоков – 5-й, Мойсевич – 6-й

Илья Набоков включен в рейтинг лучших голкиперов драфта НХЛ.

Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших голкиперов предстоящего драфта НХЛ-2024.

В него были внесены Илья Набоков и Павел Мойсевич, играющие в КХЛ, а также Михаил Егоров из лиги USHL.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Михаил Егоров («Омаха», USHL);

2. Картер Джордж («Оуэн Саунд», OHL);

3. Эмиль Винни («Йокипоят», Финляндия);

4. Николас Кемпф (сборная США U-18, USHL);

5. (« », КХЛ);

6. ( , );

7. Ким Сааринен (ХПК, Финляндия);

8. Эван Гарднер («Саскатун», WHL);

9. Доусон Коуэн («Спокан», WHL);

10. Лукас Матеча («Трай-Сити», WHL).