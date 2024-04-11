Юдин об увеличении лимита: «Категорически против. Агенты лоббируют, чтобы зарабатывать – настоящий бардак. Лимит помог молодежи. Если бы было 5 легионеров, они бы не раскрылись»

Теги Александр Юдин КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Данила Юров Илья Набоков Никита Гребенкин Роман Канцеров Никита Артамонов Дмитрий Бреус Егор Римашевский Антон Силаев Хоккей

Александр Юдин высказался против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.

«Да, я слышал, что снова будет пять легионеров. Этот вопрос лоббировали агенты, чтобы зарабатывать на приглашении иностранцев.

Я считаю, что это настоящий бардак. То пять, то три, то опять пять. Непонятно, кого мы развиваем и чего хотим.

Сколько за этот сезон появилось хорошей молодежи – не сосчитать: Набоков, Гребенкин, Канцеров, Юров, Силаев, Артамонов, Бреус, Римашевский.

Этот список можно продолжать и дальше. Это те ребята, кто постоянно на слуху.

Если бы было пять легионеров, они бы не раскрылись. Лимит им здорово помог.

В общем странное и непонятное для меня решение. Я категорически против него», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

Зачем КХЛ срочно возвращает лимит в 5 легионеров?

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Когда я пишу что главными лоббистами увеличения лимита являются агенты - эти агенты со Спортса коллективно меня минусят.
Уже сюда прорвались, предатели )))
+6
-1
+5
Самое прикольное - среди перечисленных ни одного игрока из того самого клуба)
+4
0
+4
Это ветеран, который письмами все инстанции закидал?
+3
-1
+2
Ромкины аватары заговорили))
+2
0
+2
Больше мигрантов! Из недружественных стран! Они тоже кушать хотят! Зачем на своя молодежь в КХЛ? Пусть в ВХЛ играет. Или третьих четвертых звеньях КХЛ!
+3
-2
+1
юдин лоббирует только сосиску,скупить всех русских...а тут раз и 5 легов,как в плей офф то попадать при гении ромашке
+3
-2
+1
Каменский про лимит четко сказал хотите кубок Гагарина с составом из чисто русских игроков взращиваете молодых хотите сразу ну берите легов 5 штук вполне нормально
+1
0
+1
Ой кто это у Нас так заволновался-)) А то что ты наигрываешь молодежь а потом сливаешь её за откатик это конечно личное твое(а больше конкуренции - меньше откатов) Так что не надо про лимит который кому-то помешает.. Да меньше будут СКА и ЦСКА покупать по сереньким схемам Романа Борисовича.. так что в новых реалиях чтобы что-то продать придется придумать еще одну тему для диссертации.. и претворить её в жизнь(дрова по цене готовой мебели уже продать не удастся)
+1
-1
0
Нормально так, лимит сократили и Лайпсикам паспортов надавали.Сочи только признаки жизни подавать начал, так у него лучшего лега забрали. В и итоге СКА слабее не стал, а Адмирал Витязь и Сочи совсем рухнули. Конечно ветераны СКА негодуют
+1
-1
0
Понимаю, по голове часто били 🤣
0
0
0
А кому из молодежи помогает раздача паспортов иностранцам? )
0
0
0
Ответ Серый
Самое прикольное - среди перечисленных ни одного игрока из того самого клуба)
Так эти кого назвал уже на заметку попали, скоро будут там где надо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий