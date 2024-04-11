Юдин об увеличении лимита: «Категорически против. Агенты лоббируют, чтобы зарабатывать – настоящий бардак. Лимит помог молодежи. Если бы было 5 легионеров, они бы не раскрылись»
Александр Юдин высказался против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.
«Да, я слышал, что снова будет пять легионеров. Этот вопрос лоббировали агенты, чтобы зарабатывать на приглашении иностранцев.
Я считаю, что это настоящий бардак. То пять, то три, то опять пять. Непонятно, кого мы развиваем и чего хотим.
Сколько за этот сезон появилось хорошей молодежи – не сосчитать: Набоков, Гребенкин, Канцеров, Юров, Силаев, Артамонов, Бреус, Римашевский.
Этот список можно продолжать и дальше. Это те ребята, кто постоянно на слуху.
Если бы было пять легионеров, они бы не раскрылись. Лимит им здорово помог.
В общем странное и непонятное для меня решение. Я категорически против него», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.
Уже сюда прорвались, предатели )))