Терещенко про Гусева в НХЛ: «Что-то поменял в себе, стал лучше и снова готов принять вызов, думаю. Никита знаком с требованиями»

Теги Алексей Терещенко НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Чернышов Марио Паталаха Артем Кудашов Егор Римашевский Хоккей

Алексей Терещенко ответил, может ли Никита Гусев перейти в клуб НХЛ.

– Есть ли у Гусева шансы получить предложение из НХЛ в свои 31?

– А почему нет? Никита уже был за океаном, он знаком с требованиями, поэтому, наверное, и хочет снова туда.

Думаю, Гусев что-то поменял в себе, стал лучше и снова готов принять этот вызов.

Что касается перспектив «Динамо» в случае ухода Гусева, то, конечно, бело-голубым будет крайне тяжело найти полноценную замену игроку такого плана и формата. Таких, как Никита, единицы.

Но я все-таки полагаю, что у руководства «Динамо» и тренерского штаба есть план Б, если Гусев покинет команду.

Потому что в целом у бело-голубых хороший и сбалансированный состав.

Также на подходе есть молодежь, которая готова себя проявлять. Тот же Римашевский, Чернышов, Кудашов, Паталаха.

Но насколько эти ребята сумеют воспользоваться своим шансом, будет зависеть только от них самих, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

4 комментария
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читая комменты наших болел, понимаешь что мы за люди. Едет в НХЛ говорят: ну куда он едет, кому он там нужен? не едет в НХЛ - говорят ссыкло, даже не попробовал нормально и тд. )
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Кстати, да.
А почему Гусь с Динамо так и не заключился еще?
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Гусев напрасно стремится в НХЛ . Лучше быть хорошим игроком в КХЛ , чем средним игроком за океаном в АХЛ . Ну это моё личное мнение .
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Мечта у него играть в НХЛ.Здесь он один из лучших, поэтому при этих раскладах у Никиты есть мнение что может он заиграть там. С первого раза не срослось а сейчас всё может получится.
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