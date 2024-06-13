Терещенко про Гусева в НХЛ: «Что-то поменял в себе, стал лучше и снова готов принять вызов, думаю. Никита знаком с требованиями»

Алексей Терещенко ответил, может ли Никита Гусев перейти в клуб НХЛ.

– Есть ли у Гусева шансы получить предложение из НХЛ в свои 31?

– А почему нет? Никита уже был за океаном, он знаком с требованиями, поэтому, наверное, и хочет снова туда.

Думаю, Гусев что-то поменял в себе, стал лучше и снова готов принять этот вызов.

Что касается перспектив «Динамо» в случае ухода Гусева, то, конечно, бело-голубым будет крайне тяжело найти полноценную замену игроку такого плана и формата. Таких, как Никита, единицы.

Но я все-таки полагаю, что у руководства «Динамо» и тренерского штаба есть план Б, если Гусев покинет команду.

Потому что в целом у бело-голубых хороший и сбалансированный состав.

Также на подходе есть молодежь, которая готова себя проявлять. Тот же Римашевский, Чернышов, Кудашов, Паталаха.

Но насколько эти ребята сумеют воспользоваться своим шансом, будет зависеть только от них самих, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.