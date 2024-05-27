Хенрик сыграет против «Далласа» – форвард «Эдмонтона» пропустил 8 игр плей-офф из-за травмы. Маклауда не заявят на матч

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Адам Хенрик Райан Маклауд Хоккей

«Эдмонтон» сделал изменение в составе перед матчем против «Далласа».

«Ойлерз» сыграют против «Старз» в третьей игре серии финала Западной конференции.

В состав «Эдмонтона» вернется нападающий Адам Хенрик, который из-за травмы пропустил восемь предыдущих матчей из-за повреждения.

В шести матчах плей-офф Хенрик набрал 2 (1+1) очка.

В матче против «Далласа» не сыграет форвард Райан Маклауд. Прежде он играл во всех 14 матчах плей-офф, не отметившись результативными действиями.

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