«Флорида» проиграла матч финала Кубка Стэнли со счетом 1:8 во 2-й раз в своей истории. Это крупнейшие поражения клуба в плей-офф

«Флорида» проиграла матч финала Кубка Стэнли со счетом 1:8 во 2-й раз в истории.

«Пантерс» уступили « » в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1).

Клуб повторил антирекорд по худшей разнице шайб в одной игре за все время выступления в плей-офф. Он был установлен в финальной серии 1996 года – во втором матче с «Колорадо» (1:8, итог серии 0-4).

Отметим, что и третий из матчей с худшей разницей шайб в плей-офф выпал на финальную серию (3:9 в пятом матче с «Вегасом» в прошлом году, итог серии 1-4).

Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в 4-м матче финала и был заменен на 25-й минуте