«Флорида» проиграла матч финала Кубка Стэнли со счетом 1:8 во 2-й раз в своей истории. Это крупнейшие поражения клуба в плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Флорида» проиграла матч финала Кубка Стэнли со счетом 1:8 во 2-й раз в истории.

«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1). 

Клуб повторил антирекорд по худшей разнице шайб в одной игре за все время выступления в плей-офф. Он был установлен в финальной серии 1996 года – во втором матче с «Колорадо» (1:8, итог серии 0-4). 

Отметим, что и третий из матчей с худшей разницей шайб в плей-офф выпал на финальную серию (3:9 в пятом матче с «Вегасом» в прошлом году, итог серии 1-4). 

Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в 4-м матче финала и был заменен на 25-й минуте

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2 комментария
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потому что Эдмонтону помогли родные трибуны, это ж ясно как день.
Флорида очевидно возьмёт чашку на домашней арене при поддержке своих родных болельщиков 💪💪💪
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Выскажусь для болельщиков Эдмонтона и адекватных болельщиков Флориды, надеюсь они найдутся, хотя могут и не согласится!) Начнём!) Может я ошибаюсь, но глядя на игру команд в финале заметил, что если абсолютно лучший игрок Пантер, повторюсь АБСОЛЮТНО ЛУЧШИЙ Сергей Бобровский перестаёт божить, а точнее показывать высочайшее мастерство и ловить буквально всё подряд, порой даже за счёт невероятных кульбитов и при этом вратарь соперника по имени Стюарт Скиннер вдруг начинает ловить шайбы не только по большим праздникам, а более-менее регулярно, то при такой мощнейшей атаке канадского клуба дела у Флориды становятся хуже некуда и перейди в клуб Эдмонтон например Игорь Шестёркин, я бы не поставил и ломанного гроша на победу кошек! Но счёт серии 1:3, поэтому сейчас будет крайне сложно нефтяникам вернуться, ведь пантерам нужна лишь одна победа для полного счастья, а значит будем-посмотреть……)
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