В 25-м подряд финале Кубка Стэнли не зафиксирован счет 4-0

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В 25-м подряд финале Кубка Стэнли не зафиксирован счет 4-0.

«Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в четвертом матче финальной серии плей-офф (8:1, 1-3). 

Таким образом, «Пантерс» упустили возможность завершить финал со счетом 4-0. 

Финальная серия не завершилась всухую уже в 25-й раз подряд (с 1999 по 2024 годы, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута). В предыдущих 24 сезонах самым частым в финалах был счет 4-2 (11 серий). Со счетом 4-3 завершились 7 серий, со счетом 4-1 – 6. 

Счет 4-0 в последний на сегодня раз был зафиксирован в 1998 году в финальной серии «Детройт» – «Вашингтон». Победу одержали «Ред Уингс».

Причем на тот момент это был 4-й финал подряд, завершившийся со счетом 4-0 (в 1995 году «Нью-Джерси» обыграл «Детройт», в 1996 году – «Колорадо» был сильнее «Флориды», в 1997 году «Детройт» превзошел «Филадельфию»). 

6 комментариев
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Ответ Dastan 82
Кто смотрел матч? Это Флорида специально слили или Эдмонтон психанул?
В первом периоде Флорида в начале не выпускали из зоны Эдмонтон, но потом пропустили в большинстве, потом вторую..
Мне кажется чисто психологически надломились во втором периоде и при 5-1 уже Бобровского убрали. Потом чисто доигрывали до конца. У эдмонтона почти все залетело, бывает так
+4
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+4
Ответ Алексей Иванов
Даже и не помню когда в финале кубка был такой разгромный счет ((((( эх Флорида
Часто так бывает. Вегас в последней игре 9:3 недавно
+3
0
+3
Пока всё очень похоже на финал НБА. Три подряд победы фаворита, затем жёсткая порка в четвёртой игре... Свипы накрылись, но джентльменские дома у фаворитов на очереди) Интересно, сможет ли кто-то зацепиться и вернуть серию снова к себе?
+2
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+2
Кто смотрел матч? Это Флорида специально слили или Эдмонтон психанул?
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Даже и не помню когда в финале кубка был такой разгромный счет ((((( эх Флорида
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Ответ Алексей Иванов
Даже и не помню когда в финале кубка был такой разгромный счет ((((( эх Флорида
Вот сразу вспомнилось: Сезон 1996, финал Колорадо-Флорида. 8:1 в одном из матчей)
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