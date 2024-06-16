В 25-м подряд финале Кубка Стэнли не зафиксирован счет 4-0.

« » одержал победу над «Флоридой» в четвертом матче финальной серии плей-офф (8:1, 1-3).

Таким образом, «Пантерс» упустили возможность завершить финал со счетом 4-0.

Финальная серия не завершилась всухую уже в 25-й раз подряд (с 1999 по 2024 годы, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута). В предыдущих 24 сезонах самым частым в финалах был счет 4-2 (11 серий). Со счетом 4-3 завершились 7 серий, со счетом 4-1 – 6.

Счет 4-0 в последний на сегодня раз был зафиксирован в 1998 году в финальной серии « » – « ». Победу одержали «Ред Уингс».

Причем на тот момент это был 4-й финал подряд, завершившийся со счетом 4-0 (в 1995 году «Нью-Джерси» обыграл «Детройт», в 1996 году – «Колорадо» был сильнее «Флориды», в 1997 году «Детройт» превзошел «Филадельфию»).