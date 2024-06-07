Фетисов о бизнесе: «Раньше можно было уехать на юг Франции и там спокойно жить. Сейчас нужно искать решения внутри России, вкладываться в здоровье людей. В очень интересное время живем»

Вячеслав Фетисов заявил, что бизнес должен вкладывать средства внутри России.

– Одно дело – это государство. Другое – общественники. А еще в этом треугольнике обязательно должен быть бизнес, который должен подключаться к разным проектам, касающимся и здоровья, и экологии. Получается создавать тренд на привлечение бизнеса и решение проблем, касающихся каждого из нас?

– Бизнес начал думать об этом. Радует, что сегодня большие компании, которые были заточены на зарабатывание денег, на капитализацию своего бизнеса, думают о другом.

Это связано, наверное, и с санкционной политикой. Раньше можно было, конечно, уехать на юг Франции, где хорошая экологическая атмосфера, и там спокойно жить. Сегодня нужно искать решения здесь, внутри страны.

Я еще сумел поработать федеральным министром достаточно долгое время. Я понимаю, что любая программа, любой нацпроект, если конечным бенефициаром не является человек, то это работать не будет.

Здесь много составляющих сегодня: и государство, и наука. Науку мы не должны сбрасывать со счетом ни в коей мере. Это то направление, которое в свое время дало нам прорыв во многих делах, в том числе и в спорте.

Бизнесу понятно, что если люди будут здоровыми в нашей стране, то они будут потреблять твою продукцию. А чтобы они стали здоровыми, нужно в это вкладываться. И сегодня те же налоговые поступления идут на это направление и на поиск решения по замене того, что недоступно нашей стране сегодня.

В очень интересное время живем. Мы поняли, что определение президента «страна – цивилизация» требует от каждого стопроцентного участия, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.