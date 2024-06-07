Фетисов о бизнесе: «Раньше можно было уехать на юг Франции и там спокойно жить. Сейчас нужно искать решения внутри России, вкладываться в здоровье людей. В очень интересное время живем»

Теги Вячеслав Фетисов бизнес Владимир Путин Государственная дума КХЛ Политика Здоровье Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что бизнес должен вкладывать средства внутри России.

– Одно дело – это государство. Другое – общественники. А еще в этом треугольнике обязательно должен быть бизнес, который должен подключаться к разным проектам, касающимся и здоровья, и экологии. Получается создавать тренд на привлечение бизнеса и решение проблем, касающихся каждого из нас? 

– Бизнес начал думать об этом. Радует, что сегодня большие компании, которые были заточены на зарабатывание денег, на капитализацию своего бизнеса, думают о другом. 

Это связано, наверное, и с санкционной политикой. Раньше можно было, конечно, уехать на юг Франции, где хорошая экологическая атмосфера, и там спокойно жить. Сегодня нужно искать решения здесь, внутри страны. 

Я еще сумел поработать федеральным министром достаточно долгое время. Я понимаю, что любая программа, любой нацпроект, если конечным бенефициаром не является человек, то это работать не будет. 

Здесь много составляющих сегодня: и государство, и наука. Науку мы не должны сбрасывать со счетом ни в коей мере. Это то направление, которое в свое время дало нам прорыв во многих делах, в том числе и в спорте.

Бизнесу понятно, что если люди будут здоровыми в нашей стране, то они будут потреблять твою продукцию. А чтобы они стали здоровыми, нужно в это вкладываться. И сегодня те же налоговые поступления идут на это направление и на поиск решения по замене того, что недоступно нашей стране сегодня.

В очень интересное время живем. Мы поняли, что определение президента «страна – цивилизация» требует от каждого стопроцентного участия, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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45 комментариев
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В интересное время живём - теперь на Юг Франции через Стамбул летать приходиться, а не напрямую.

Ну и цены в Сочи стали как на Кубу слетать. Всё для людей.
+48
-1
+47
Заткните его, Бога ради!
+18
-3
+15
Вспоминается старый бородатый анекдот.

Москва. Зима. Снег. Мальчик играет в футбол. Вдруг - звон разбитого
стекла. Выбегает дворник, суровый русский дворник с метлой и гонится за
мальчиком. Мальчик бежит от него и думает:"Зачем, зачем это все? Зачем
весь этот имидж уличного мальчишки, весь этот футбол, все эти друзья?
Зачем??? Я уже сделал все уроки, почему я не сижу дома на диване и не
читаю книжку моего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя?"

Гавана. Эрнест Хэмингуэй сидит в своем кабинете на загородной вилле,
дописывает очередной роман и думает: "Зачем, зачем это все? Как все это
надоело, эта Куба, эти пляжи, бананы, сахарный тростник, эта жара, эти
кубинцы!!! Почему я не в Париже, не сижу со своим лучшим другом Андре
Моруа в обществе двух прелестных куртизанок, попивая утренний аперитив и
беседуя о смысле жизни?"

Париж. Андре Моруа в своей спальной, поглаживая по бедру прелестную
куртизанку и попивая свой утренний аперитив, думает:"Зачем, зачем это все?
Как надоел этот Париж, эти грубые французы, эти тупые куртизанки, эта
Эйфелева башня, с которой тебе плюют на голову! Почему я не в Москве, где
холод и снег, не сижу со своим лучшим другом Андреем Платоновым за
стаканом русской водки и не беседую с ним о смысле жизни?"

Москва. Холод. Снег. Андрей Платонов. В ушанке. В валенках. С метлой.
Гонится за мальчиком и думает: #####, догоню - убью #####!
+17
-3
+14
Задолбали эти жополизы
+14
-1
+13
Ответ Savardus
В интересное время живём - теперь на Юг Франции через Стамбул летать приходиться, а не напрямую. Ну и цены в Сочи стали как на Кубу слетать. Всё для людей.
Однако у Фетисова дочка в Нью-Йорке.
И получает ордены за патриотизм.
Сюр какой то
+14
-1
+13
Ответ Смотрящий05
Заткните его, Бога ради!
Не надо его затыкать - пусть люди видят, насколько подобные сабжи оторваны от общей действительности.
+11
0
+11
Фетисов вкратце имел ввиду следующее:
пока здесь хорошо и денежно - буду здесь. Как только запахнет жареным, уеду по проверенному пути на юг Франции, путь отступления уже продуман
+10
0
+10
слBику могут 10 лет впаять за дискридитацию родины. что значит чистоя экология во Хранции? А как жи Челябинск? как же пляжи Магнитогорска?
+7
0
+7
Человек -- бенефициар нацпроекта🤔
+5
0
+5
Главное, Васильичу елей в уши лить, ему это нравится-допуск к кормушке бездонной, а на народ плевать. Лозунгов и обещаний побольше... Спроса-то нет. Максимум на другое кресло пересадят...
+4
0
+4
Славик правильный патриот. И сбежал из совка вовремя и вернулся потом, сразу во власть. Этот ещё не раз переобуется.
Легенда!
+7
-3
+4
Не, ну после такого выступления каждый уважающий себя думский патриот (во главе со Славиком) должен предоставить полную отчётность, доказывающую его, цитирую - "стопроцентное участие", что бы это ни значило.)
+4
0
+4
Какой то словесный понос...
+3
0
+3
Это же надо так... А сам Фетисов согласился бы заменить свое время (когда стал великим во всем мире) на сегодняшнее "интересное время" (как он сказал), когда мы спорт променяли на ...?
+2
0
+2
Ответ aberkorn
чтобы навести порядок в стране, нужно немного. отмена моратория смертной казни за терроризм, экстремизм, педофилию, сбыт наркоты и за хищение государственного имущества в особо крупном размере. и, да, в во власти не должно быть людей, имеющих двойное гражданство, как и у их членов семьи. Они должны, отдыхать, УЧИТЬСЯ и ЛЕЧИТЬСЯ, только в нашей ВЕЛИКОЙ стране. не нравится, документы на стол, и пошел нахер вместе со своей семьей.
В нашей Великой - это ирония, надеюсь?
+3
-1
+2
Почти все граждане России рады бы принять горячее участие в дележе благ, да кто же их допустит. Около пирога сидят несколько десятков тысяч избранных, посторонним места нет.
+2
0
+2
Ответ Al Al
Однако у Фетисова дочка в Нью-Йорке. И получает ордены за патриотизм. Сюр какой то
РФ реальности
+1
0
+1
Ответ Александр Гончаров
Никто не примет таких законов, это ж ущемляет их права
особенно про педофилию и хищения, если отменить смертную казнь и следовать закону, там и не останется никого
+1
0
+1
Ответ aberkorn
чтобы навести порядок в стране, нужно немного. отмена моратория смертной казни за терроризм, экстремизм, педофилию, сбыт наркоты и за хищение государственного имущества в особо крупном размере. и, да, в во власти не должно быть людей, имеющих двойное гражданство, как и у их членов семьи. Они должны, отдыхать, УЧИТЬСЯ и ЛЕЧИТЬСЯ, только в нашей ВЕЛИКОЙ стране. не нравится, документы на стол, и пошел нахер вместе со своей семьей.
Никто не примет таких законов, это ж ущемляет их права
+1
0
+1
"Сейчас нужно искать решения внутри России, вкладываться в здоровье людей"

Наверное поэтому месье Фетисов предлагал ставить уголовников, с тяжелыми статьями, учителями для детей в российских школах
+1
0
+1
Ответ Al Al
Однако у Фетисова дочка в Нью-Йорке. И получает ордены за патриотизм. Сюр какой то
Так и Штирлицу сообщали о присвоении ему звания, за работу проведённую за границей. Она просто под прикрытием работает ;-)
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается старый бородатый анекдот. Москва. Зима. Снег. Мальчик играет в футбол. Вдруг - звон разбитого стекла. Выбегает дворник, суровый русский дворник с метлой и гонится за мальчиком. Мальчик бежит от него и думает:"Зачем, зачем это все? Зачем весь этот имидж уличного мальчишки, весь этот футбол, все эти друзья? Зачем??? Я уже сделал все уроки, почему я не сижу дома на диване и не читаю книжку моего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя?" Гавана. Эрнест Хэмингуэй сидит в своем кабинете на загородной вилле, дописывает очередной роман и думает: "Зачем, зачем это все? Как все это надоело, эта Куба, эти пляжи, бананы, сахарный тростник, эта жара, эти кубинцы!!! Почему я не в Париже, не сижу со своим лучшим другом Андре Моруа в обществе двух прелестных куртизанок, попивая утренний аперитив и беседуя о смысле жизни?" Париж. Андре Моруа в своей спальной, поглаживая по бедру прелестную куртизанку и попивая свой утренний аперитив, думает:"Зачем, зачем это все? Как надоел этот Париж, эти грубые французы, эти тупые куртизанки, эта Эйфелева башня, с которой тебе плюют на голову! Почему я не в Москве, где холод и снег, не сижу со своим лучшим другом Андреем Платоновым за стаканом русской водки и не беседую с ним о смысле жизни?" Москва. Холод. Снег. Андрей Платонов. В ушанке. В валенках. С метлой. Гонится за мальчиком и думает: #####, догоню - убью #####!
И ведь поднимается же у кого-то рука минусовать классику. О темпора, о морес)
+2
-1
+1
Да, демагог из тебя первостатейный получился. Лучше бы ты на юг Франции уехал.
+1
0
+1
Слава, такое время ты создал сам
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Почти все граждане России рады бы принять горячее участие в дележе благ, да кто же их допустит. Около пирога сидят несколько десятков тысяч избранных, посторонним места нет.
Што-то лодка закачалась. Вы эта чего там?
+1
0
+1
одурел в доску
+1
0
+1
Как же красиво они поют. Вот только вообще не верится)
+1
0
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Ответ адекватное мнение
Фетисов вкратце имел ввиду следующее: пока здесь хорошо и денежно - буду здесь. Как только запахнет жареным, уеду по проверенному пути на юг Франции, путь отступления уже продуман
Плюс я поставил, но Фетисов, всё-таки, имел в виду, а не ввиду.
+1
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Ответ mbauer
И ведь поднимается же у кого-то рука минусовать классику. О темпора, о морес)
у дворников
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Ответ Иван Шаров
Какой то словесный понос...
Просто Фетисов.
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