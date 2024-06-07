Фетисов о бизнесе: «Раньше можно было уехать на юг Франции и там спокойно жить. Сейчас нужно искать решения внутри России, вкладываться в здоровье людей. В очень интересное время живем»
Вячеслав Фетисов заявил, что бизнес должен вкладывать средства внутри России.
– Одно дело – это государство. Другое – общественники. А еще в этом треугольнике обязательно должен быть бизнес, который должен подключаться к разным проектам, касающимся и здоровья, и экологии. Получается создавать тренд на привлечение бизнеса и решение проблем, касающихся каждого из нас?
– Бизнес начал думать об этом. Радует, что сегодня большие компании, которые были заточены на зарабатывание денег, на капитализацию своего бизнеса, думают о другом.
Это связано, наверное, и с санкционной политикой. Раньше можно было, конечно, уехать на юг Франции, где хорошая экологическая атмосфера, и там спокойно жить. Сегодня нужно искать решения здесь, внутри страны.
Я еще сумел поработать федеральным министром достаточно долгое время. Я понимаю, что любая программа, любой нацпроект, если конечным бенефициаром не является человек, то это работать не будет.
Здесь много составляющих сегодня: и государство, и наука. Науку мы не должны сбрасывать со счетом ни в коей мере. Это то направление, которое в свое время дало нам прорыв во многих делах, в том числе и в спорте.
Бизнесу понятно, что если люди будут здоровыми в нашей стране, то они будут потреблять твою продукцию. А чтобы они стали здоровыми, нужно в это вкладываться. И сегодня те же налоговые поступления идут на это направление и на поиск решения по замене того, что недоступно нашей стране сегодня.
В очень интересное время живем. Мы поняли, что определение президента «страна – цивилизация» требует от каждого стопроцентного участия, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ну и цены в Сочи стали как на Кубу слетать. Всё для людей.
Москва. Зима. Снег. Мальчик играет в футбол. Вдруг - звон разбитого
стекла. Выбегает дворник, суровый русский дворник с метлой и гонится за
мальчиком. Мальчик бежит от него и думает:"Зачем, зачем это все? Зачем
весь этот имидж уличного мальчишки, весь этот футбол, все эти друзья?
Зачем??? Я уже сделал все уроки, почему я не сижу дома на диване и не
читаю книжку моего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя?"
Гавана. Эрнест Хэмингуэй сидит в своем кабинете на загородной вилле,
дописывает очередной роман и думает: "Зачем, зачем это все? Как все это
надоело, эта Куба, эти пляжи, бананы, сахарный тростник, эта жара, эти
кубинцы!!! Почему я не в Париже, не сижу со своим лучшим другом Андре
Моруа в обществе двух прелестных куртизанок, попивая утренний аперитив и
беседуя о смысле жизни?"
Париж. Андре Моруа в своей спальной, поглаживая по бедру прелестную
куртизанку и попивая свой утренний аперитив, думает:"Зачем, зачем это все?
Как надоел этот Париж, эти грубые французы, эти тупые куртизанки, эта
Эйфелева башня, с которой тебе плюют на голову! Почему я не в Москве, где
холод и снег, не сижу со своим лучшим другом Андреем Платоновым за
стаканом русской водки и не беседую с ним о смысле жизни?"
Москва. Холод. Снег. Андрей Платонов. В ушанке. В валенках. С метлой.
Гонится за мальчиком и думает: #####, догоню - убью #####!
И получает ордены за патриотизм.
Сюр какой то
пока здесь хорошо и денежно - буду здесь. Как только запахнет жареным, уеду по проверенному пути на юг Франции, путь отступления уже продуман
Легенда!
Наверное поэтому месье Фетисов предлагал ставить уголовников, с тяжелыми статьями, учителями для детей в российских школах