Макдэвид, Драйзайтль, Бушар, Хайман и Нюджент-Хопкинс ни разу не забили в финале с «Флоридой». Они лучшие бомбардиры «Эдмонтона» в регулярке

Топ-5 лучших бомбардиров «Эдмонтона» в регулярке НХЛ ни разу не забили «Флориде».

«Ойлерс» дома уступили «Флориде» (3:4, 0-3) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

Отметим, что капитан « » в регулярном сезоне-2023/2024 набрал 132 (32+100) очка, –106 (41+65), – 82 (18+64), Зак Хайман – 77 (54+23), Райан Нюджент-Хопкинс – 67 (18+49).

Таким образом, 5 лучших бомбардиров «Ойлерс» в регулярном чемпионате ни разу не забили «Флориде» за 3 матча финальной серии Кубка Стэнли.