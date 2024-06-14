Макдэвид, Драйзайтль, Бушар, Хайман и Нюджент-Хопкинс ни разу не забили в финале с «Флоридой». Они лучшие бомбардиры «Эдмонтона» в регулярке

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Райан Нюджент-Хопкинс Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Зак Хайман Эван Бушар Хоккей

Топ-5 лучших бомбардиров «Эдмонтона» в регулярке НХЛ ни разу не забили «Флориде».

«Ойлерс» дома уступили «Флориде» (3:4, 0-3) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. 

Отметим, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в регулярном сезоне-2023/2024 набрал 132 (32+100) очка, Леон Драйзайтль –106 (41+65), Эван Бушар – 82 (18+64), Зак Хайман – 77 (54+23), Райан Нюджент-Хопкинс – 67 (18+49). 

Таким образом, 5 лучших бомбардиров «Ойлерс» в регулярном чемпионате НХЛ ни разу не забили «Флориде» за 3 матча финальной серии Кубка Стэнли. 

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11 комментариев
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"Эдимонтона"
+3
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+3
Ответ Latenight Radio
В чем русофобия Эдмонтона?
Видимо сказал для "красного словца".
Больше фанатики нефти на спортс раздражают
+2
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+2
Когда берешь Кори Перри в состав - это точно сезон закончится в июне, но есть один нюанс))
+1
0
+1
Наказание Эдмонтона и его глоров за русофобию!
+7
-7
0
Эффект Бобровского!!!🔥
0
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0
Ответ Latenight Radio
В чем русофобия Эдмонтона?
В душе, в крови, в составе!
+4
-4
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Ответ Kerghoodoo
В душе, в крови, в составе!
Тяжелый случай.
+1
-1
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