Макдэвид о том, что Драйзайтль ударил Баркова из-за разочарования: «Я так не считаю. Это часть игры»
Коннор Макдэвид высказался о силовом приеме Леона Драйзайтля.
«Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» (4:1, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.
Капитан «Пантерс» Александр Барков досрочно завершил игру в третьем периоде, получив травму после силового приема в голову от Леона Драйзайтля. Немецкий хоккеист был удален на две минуты.
Коннора Макдэвида спросили о том, были ли этот удар нанесен из-за разочарования.
«Я так не считаю. Думаю, что это часть игры», – ответил капитан «Ойлерс».
«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего