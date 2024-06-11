Макдэвид о том, что Драйзайтль ударил Баркова из-за разочарования: «Я так не считаю. Это часть игры»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о силовом приеме Леона Драйзайтля.

«Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» (4:1, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

Капитан «Пантерс» Александр Барков досрочно завершил игру в третьем периоде, получив травму после силового приема в голову от Леона Драйзайтля. Немецкий хоккеист был удален на две минуты.

Коннора Макдэвида спросили о том, были ли этот удар нанесен из-за разочарования.

«Я так не считаю. Думаю, что это часть игры», – ответил капитан «Ойлерс».

«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего

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13 комментариев
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Разочарование — это тоже часть игры.
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Да убейте на площадке двух звёзд Нефти , Драйз так еле живой ему много не надо , а потом скажите что часть игры, можно даже одну игру слить что бы из вынести
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А сам не хочешь локтем в голову на скорости, это тоже часть игры?
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Драйзайтля в КХЛ, чтобы раскрылся талант!
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Надо помнить, что Гаджович - тоже часть игры
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Психология это , вообще эдмонтону психологу надо обращаться
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Ну, если у Эдмонтона такая игра - то это очень печально.
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Грязная нефть. Бьют от бессилия.
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Ответ бессоветный
Комментарий скрыт
Не повезло - если бы получил травму при чистом силовом, а тут - совсем другое.
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Ответ бессоветный
Это спорт и Кубок Стэнли, а не фигурное катание...
Вот именно, что это кубок Стенли и спорт - называется хоккей, а не единоборства.
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Ответ Caniball
Грязная нефть. Бьют от бессилия.
Флорида Макдэвиду тоже неплохо наваливает, особенно когда тот к Бобсу близко подходит. В целом, нормальный финал, бывали сильно погрязнее
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