Макдэвид о том, что Драйзайтль ударил Баркова из-за разочарования: «Я так не считаю. Это часть игры»

Коннор Макдэвид высказался о силовом приеме Леона Драйзайтля.

« » одержала победу над « » (4:1, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

Капитан «Пантерс» досрочно завершил игру в третьем периоде, получив травму после силового приема в голову от . Немецкий хоккеист был удален на две минуты.

спросили о том, были ли этот удар нанесен из-за разочарования.

«Я так не считаю. Думаю, что это часть игры», – ответил капитан «Ойлерс».

«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего