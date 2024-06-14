Драйзайтль о 3:4 с «Флоридой»: «Сами выстрелили себе в ногу. У «Эдмонтона» были ошибки, они тут же ими воспользовались»

Теги Флорида Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль высказался о поражении от «Флориды» в 3-м матче финала.

«Эдмонтон» проиграл «Пантерс» (3:4) и уступает в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 0-3. 

«Сегодня в каких-то моментах мы сами выстрелили себе в ногу. Было несколько индивидуальных и командных ошибок, которыми они тут же воспользовались.

Это очень расстраивает», – сказал форвард «Ойлерс», оставшийся без очков в трех играх финала. 

8 комментариев
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Хотел как обычно сопернику в голову, а угодил себе в ногу?
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"...оставшийся без очков во всех трех играх финала" - )))
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Лузерство из Эдмонтона так и не ушло. Ментальная пропасть между командами просто гигантская.
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С таким кипером Эдмонтону ловить нечего. Был бы хороший вратарь могли бы забирать этот матч как и первый.
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Драйз при всём уважении в финале выглядит откровенно слабенько, возможно этим и был вызван его неуместный грубый удар Баркова в прошлом матче, получилось нехорошо, но нужно пенять только на себя!!!👌
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Драйз при всём уважении в финале выглядит откровенно слабенько, возможно этим и был вызван его неуместный грубый удар Баркова в прошлом матче, получилось нехорошо, но нужно пенять только на себя!!!👌
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Ответ Олег В.
"...оставшийся без очков во всех трех играх финала" - )))
Ок, ладно)
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Ответ Роман Маков
С таким кипером Эдмонтону ловить нечего. Был бы хороший вратарь могли бы забирать этот матч как и первый.
Так и защита - цепенеют при одном появлении Баркова в радиусе 5 метров)
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