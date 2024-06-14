Драйзайтль о 3:4 с «Флоридой»: «Сами выстрелили себе в ногу. У «Эдмонтона» были ошибки, они тут же ими воспользовались»

Леон Драйзайтль высказался о поражении от «Флориды» в 3-м матче финала.

« » проиграл «Пантерс» (3:4) и уступает в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 0-3.

«Сегодня в каких-то моментах мы сами выстрелили себе в ногу. Было несколько индивидуальных и командных ошибок, которыми они тут же воспользовались.

Это очень расстраивает», – сказал форвард «Ойлерс», оставшийся без очков в трех играх финала.