Драйзайтль о 3:4 с «Флоридой»: «Сами выстрелили себе в ногу. У «Эдмонтона» были ошибки, они тут же ими воспользовались»
Леон Драйзайтль высказался о поражении от «Флориды» в 3-м матче финала.
«Эдмонтон» проиграл «Пантерс» (3:4) и уступает в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 0-3.
«Сегодня в каких-то моментах мы сами выстрелили себе в ногу. Было несколько индивидуальных и командных ошибок, которыми они тут же воспользовались.
Это очень расстраивает», – сказал форвард «Ойлерс», оставшийся без очков в трех играх финала.