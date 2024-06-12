ФХР, СКА, «Витязь» и другие клубы КХЛ поздравили с Днем России: «Хоккей, являясь национальным видом спорта, становится все популярнее. Достижения игроков вносят вклад в развитие страны»

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ФХР и клубы КХЛ поздравили россиян с Днем России.

«Сегодня мы отмечаем один из важнейших государственных праздников.

Поздравляем с Днем России всех жителей нашей большой страны!» – говорится в сообщении ФХР.

«Хоккейный клуб «Витязь» поздравляет с государственным праздником Российской Федерации – Днем России! Это один из самых важных праздников, призванный объединять всех патриотов нашей Родины. Всех, кто любит свою страну, знает ее великую историю и традиции, гордится достижениями и подвигами соотечественников и верит в наше общее светлое будущее.

В этот день 12 июня 1990 была принята Декларация о государственном суверенитете нашей страны. В 1992 году этой дате был присвоен статус государственного праздника. Через десять лет он получил свое сегодняшнее название – День России. Желаем всем соотечественникам крепкого здоровья, успехов в работе и учебе, счастья! 

Хоккей, являясь российским национальным видом спорта, с каждым годом становится все популярнее в нашей стране. Достижения хоккеистов вносят свой вклад в развитие и процветание нашего отечества. Славься страна, мы гордимся тобой!» – сообщается на сайте «Витязя».

Также слова с поздравлениями были опубликованы ЦСКА, СКА, «Динамо», «Северсталью», «Автомобилистом», «Металлургом», «Сочи», «Нефтехимиком», «Сибирью», «Адмиралом», «Авангардом», «Салаватом Юлаевым», «Спартаком», «Торпедо», «Трактором», «Ладой», «Ак Барсом» и «Амуром».

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2 комментария
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Ответ Melnikov1968
В заголовке написать слово "россиян" рука отваливается? Сами прочитайте. "ФХР, СКА, «Витязь» и другие клубы КХЛ поздравили с Днем России." Кого? Что за глупость?
Видимо Канаду, если хоккей с шайбой - национальный вид спорта.
+1
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В заголовке написать слово "россиян" рука отваливается? Сами прочитайте.
"ФХР, СКА, «Витязь» и другие клубы КХЛ поздравили с Днем России." Кого? Что за глупость?
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