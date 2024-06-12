«Авангард» изучает вариант подписания экс-форварда «Филадельфии» Эллисона (Metaratings)

Теги Авангард возможные переходы Нэшвилл АХЛ КХЛ Милуоки Уэйд Эллисон Хоккей

«Авангард» рассматривает возможность подписания Уэйда Эллисона.

Как сообщает Metaratings, омский клуб изучает вариант возможного сотрудничества с нападающим, которого предложил омичам агент игрока. Сторона хоккеиста готова рассмотреть вариант с однолетним контрактом.

26-летний канадец в сезоне-2023/24 выступал в АХЛ за «Лихай Вэлли» и «Милуоки». Всего он набрал 24 (14+10) очка в 64 играх.

Ранее Уэйд Эллисон играл в НХЛ за «Филадельфию». На его счету 22 (13+9) балла в 75 матчах в лиге.

1 июля игрок системы «Нэшвилла» может стать ограниченно свободным агентом в НХЛ.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ни че так Леги подбираются если правда
0
0
0
Ждемс🤙
0
0
0
Авангард молодцы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий