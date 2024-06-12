«Авангард» изучает вариант подписания экс-форварда «Филадельфии» Эллисона (Metaratings)
«Авангард» рассматривает возможность подписания Уэйда Эллисона.
Как сообщает Metaratings, омский клуб изучает вариант возможного сотрудничества с нападающим, которого предложил омичам агент игрока. Сторона хоккеиста готова рассмотреть вариант с однолетним контрактом.
26-летний канадец в сезоне-2023/24 выступал в АХЛ за «Лихай Вэлли» и «Милуоки». Всего он набрал 24 (14+10) очка в 64 играх.
Ранее Уэйд Эллисон играл в НХЛ за «Филадельфию». На его счету 22 (13+9) балла в 75 матчах в лиге.
1 июля игрок системы «Нэшвилла» может стать ограниченно свободным агентом в НХЛ.