«Авангард» изучает вариант подписания экс-форварда «Филадельфии» Эллисона (Metaratings)

«Авангард» рассматривает возможность подписания Уэйда Эллисона.

Как сообщает Metaratings, омский клуб изучает вариант возможного сотрудничества с нападающим, которого предложил омичам агент игрока. Сторона хоккеиста готова рассмотреть вариант с однолетним контрактом.

26-летний канадец в сезоне-2023/24 выступал в за «Лихай Вэлли» и « ». Всего он набрал 24 (14+10) очка в 64 играх.

Ранее Уэйд Эллисон играл в НХЛ за «Филадельфию». На его счету 22 (13+9) балла в 75 матчах в лиге.

1 июля игрок системы « » может стать ограниченно свободным агентом в НХЛ.