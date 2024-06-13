Чернышов о драфте НХЛ: «Будет классное событие, с большим удовольствием поеду, получу заряд эмоций»

Игорь Чернышов высказался о предстоящем драфте НХЛ-2024.

«Как я вижу, будет классное событие, с большим удовольствием поеду, получу заряд эмоций.

Думаю, к этому не нужно готовиться как-то по особенному. Нужно просто приехать и быть самим собой, быть открытым, добрым и просто показывать то, что ты умеешь.

Я каждый день не смотрю, какие новые рейтинги вышли. Конечно, я в курсе, когда они выходят, мне их скидывают друзья, близкие. Я могу посмотреть, на каком я месте, но я на этом не акцентирую внимание», – сказал нападающий «Динамо» Игорь Чернышов.

По итогам драфт-лотереи первым выбирать будет «Сан-Хосе», вторым – «Чикаго», третьим – «Анахайм».

«Из первых трех команд близок больше «Сан-Хосе», потому что в нем играет мой земляк Клим Костин. Мы общаемся, катаемся летом в нашей родной Пензе. Если в целом, трудно сказать, какая команда ближе. Будем смотреть, кто меня возьмет», – добавил форвард.