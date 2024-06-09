Демидов – первый в рейтинге драфта НХЛ-2024 среди вингеров от Daily Faceoff. Чернышов – 8-й, Артамонов – 10-й

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Иван Демидов – фаворит драфта НХЛ среди вингеров по версии Daily Faceoff.

Журналист издания Стивен Эллис составил топ-15 крайних нападающих, которые примут участие на драфте-2024.

1. Иван Демидов («СКА-1946»)

2. Тидж Игинла («Келоуна Рокетс»)

3. Коул Эйзерман (программа USNTDP)

4. Беккет Сеннеке («Ошава»)

5. Тревор Коннелли («Трай-Сити»)

6. Михаэль Брандсегг-Нюгард («Мора»)

7. Лиам Гринтри («Виндзор»)

8. Игорь Чернышов («Динамо»)

9. Эндрю Баша («Медисин Хэт»)

10. Никита Артамонов («Торпедо»). 

1 комментарий
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Вообще-то Тидж Игинла считает себя центром...
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