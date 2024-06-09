Демидов – первый в рейтинге драфта НХЛ-2024 среди вингеров от Daily Faceoff. Чернышов – 8-й, Артамонов – 10-й
Иван Демидов – фаворит драфта НХЛ среди вингеров по версии Daily Faceoff.
Журналист издания Стивен Эллис составил топ-15 крайних нападающих, которые примут участие на драфте-2024.
1. Иван Демидов («СКА-1946»)
2. Тидж Игинла («Келоуна Рокетс»)
3. Коул Эйзерман (программа USNTDP)
4. Беккет Сеннеке («Ошава»)
5. Тревор Коннелли («Трай-Сити»)
6. Михаэль Брандсегг-Нюгард («Мора»)
7. Лиам Гринтри («Виндзор»)
8. Игорь Чернышов («Динамо»)
9. Эндрю Баша («Медисин Хэт»)
10. Никита Артамонов («Торпедо»).