«Каролина» хочет продлить контракт со Слэвином на долгий срок (Эллиотт Фридман)

Теги Каролина НХЛ Эллиотт Фридман Джейккоб Слэвин Хоккей

«Каролина» хочет продлить контракт с Джейккобом Слэвином.

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Слышал, что «Харрикейнс» работают над продлением контракта с Джейккобом Слэвином на долгий срок.

Он имеет право переподписать соглашение 1 июля и является важной частью того, что они делают», – написал Фридман. 

В прошедшем регулярном чемпионате защитник Джейккоб Слэвин записал на свой счет 37 (6+31) баллов за результативность при полезности «плюс 21» в 81 матче.  В плей-офф у него 3 (1+2) очка в 11 играх.

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2 комментария
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Ну если подпишут за 7-8 млн то норм.
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