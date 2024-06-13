«Каролина» хочет продлить контракт со Слэвином на долгий срок (Эллиотт Фридман)

«Каролина» хочет продлить контракт с Джейккобом Слэвином.

Об этом сообщает инсайдер .

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Слышал, что «Харрикейнс» работают над продлением контракта с на долгий срок.

Он имеет право переподписать соглашение 1 июля и является важной частью того, что они делают», – написал Фридман.

В прошедшем регулярном чемпионате защитник Джейккоб Слэвин записал на свой счет 37 (6+31) баллов за результативность при полезности «плюс 21» в 81 матче. В плей-офф у него 3 (1+2) очка в 11 играх.