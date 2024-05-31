Защитник «Каролины» Слэвин выиграл «Леди Бинг Трофи» – приз за джентльменское поведение. У него 8 минут штрафа в 81 матче
Защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин выиграл «Леди Бинг Трофи».
Приз вручается игроку, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Каждый выборщик называл пятерку кандидатов.
30-летний американец стал обладателем награды во второй раз в карьере.
Он набрал 1174 балла при 81 первом месте. Второе место занял Элиас Петтерссон («Ванкувер», 508, 13), третье – Остон Мэттьюс («Торонто», 506, 24).
В прошедшем регулярном чемпионате Джейккоб Слэвин записал на свой счет 37 (6+31) баллов за результативность при полезности «плюс 21» в 81 матче. Игрок набрал 8 минут штрафа.