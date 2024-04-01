Лайне не вернется в состав «Коламбуса» в этом сезоне. Форвард проходит программу помощи

Теги травмы Коламбус НХЛ Джон Дэвидсон Патрик Лайне Хоккей

Патрик Лайне не вернется в состав «Коламбуса» в этом сезоне.

«Блю Джекетс» осталось провести 8 матчей до завершения регулярного чемпионата. Команда набрала 60 очков в 74 играх и уже лишилась шансов на выход в плей-офф. 

Лайне не играет за клуб из Огайо с декабря прошлого года. Финн выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам НХЛ

«В этом сезоне он не вернется», – сообщил президент «Коламбуса» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон. 

25-летний игрок набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Его контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан еще на 2 года. 

Лайне и его агенты подвергли критике участников подкаста за высказывания о том, что Патрик думал о самоубийстве. Они уже извинились перед игроком

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13 комментариев
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Топ-5 выборы финнов на драфте за последние 10 лет:
2019, 2 - Какко: похоже баст;
2018, 3 - Котканиеми: дико переплаченный ролевик;
2017, 3 - Хейсканен: оправдывает ожидания;
2016, 2 - Лайне: оправдывал ожидания;
2016, 4 - Пулюярви: откровенный баст;
2016, 5 - Юолеви: жуткий баст.
+21
-2
+19
а как офигенно начинал в Джетс, за первые два сезона набил 80 шайб, больше Остона. второй сезон уступил только Ови. и в 25, видимо, закончит в НХЛ. ну, хотя бы денег успел заработать.
+10
-2
+8
Ответ igor nn
А мне люди говорили шо он не пьёт...Он типа купил Трилогию Масс Эффект со всеми дополнениями и стал гамать каждый день.
Ммм сейчас бы на Нормандию к Лиаре и Тали
+7
-1
+6
Преемник Овечкина, говорили они когда-то.....
+5
-1
+4
А мне люди говорили шо он не пьёт...Он типа купил Трилогию Масс Эффект со всеми дополнениями и стал гамать каждый день.
+5
-2
+3
Нормально он проходит реабилитацию на яхте с девочками. И НХЛ еще платит за такое.
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0
+3
Ответ Евгений Иванов
Топ-5 выборы финнов на драфте за последние 10 лет: 2019, 2 - Какко: похоже баст; 2018, 3 - Котканиеми: дико переплаченный ролевик; 2017, 3 - Хейсканен: оправдывает ожидания; 2016, 2 - Лайне: оправдывал ожидания; 2016, 4 - Пулюярви: откровенный баст; 2016, 5 - Юолеви: жуткий баст.
Рантаннен, Ахо топы, выбирали ниже
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Перед сезоном он обещал отдавать деньги на благотворительность за каждое набранное очко. Интересно, кто-нибудь ожидал такой результативности?
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а начинал-то он бодро, что случилося то с ним?
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ему надо обмен, куда то где хоть какой то намек на норм хоккей и использование его сильных сторон.
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