Лайне не вернется в состав «Коламбуса» в этом сезоне. Форвард проходит программу помощи

Патрик Лайне не вернется в состав «Коламбуса» в этом сезоне.

«Блю Джекетс» осталось провести 8 матчей до завершения регулярного чемпионата. Команда набрала 60 очков в 74 играх и уже лишилась шансов на выход в плей-офф.

Лайне не играет за клуб из Огайо с декабря прошлого года. Финн выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам .

«В этом сезоне он не вернется», – сообщил президент «Коламбуса» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

25-летний игрок набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Его контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан еще на 2 года.

Лайне и его агенты подвергли критике участников подкаста за высказывания о том, что Патрик думал о самоубийстве. Они уже извинились перед игроком