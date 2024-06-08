Терещенко про Радулова в «Локомотиве»: «Такие лидеры, которые умеют побеждать, нужны любой команде»
Алексей Терещенко высказался о переходе Александра Радулова в «Локомотив».
Клуб из Ярославля заключил контракт на один сезон с 37-летним форвардом. Терещенко заявил, что не считает это подписание риском.
«У Александра есть партнеры, поэтому такие лидеры нужны любой команде. Которые умеют побеждать, потому что Сергей Андронов ушел.
Игорь Валерьевич [Никитин] понимает, что он делает и для чего. Абсолютно нормальная позиция клуба», – сказал трехкратный чемпион мира.