Терещенко про Радулова в «Локомотиве»: «Такие лидеры, которые умеют побеждать, нужны любой команде»

Алексей Терещенко высказался о переходе Александра Радулова в «Локомотив».

Клуб из Ярославля заключил контракт на один сезон с 37-летним форвардом. Терещенко заявил, что не считает это подписание риском.

«У Александра есть партнеры, поэтому такие лидеры нужны любой команде. Которые умеют побеждать, потому что Сергей Андронов ушел.

Игорь Валерьевич [ ] понимает, что он делает и для чего. Абсолютно нормальная позиция клуба», – сказал трехкратный чемпион мира.