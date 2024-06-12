Директор «Эдмонтона» о Макдэвиде: «Даже в 15 лет в нем чувствовалась зрелость, он хотел побеждать. Скромность в сочетании с рабочей этикой – залог успеха»

Джефф Джексон рассказал о первой встрече с Коннором Макдэвидом.

Экс-агент Макдэвида Джексон был назначен гендиректором « » по хоккейным операциям в августе 2023 года.

– Когда «Эдмонтон» впервые обратился ко мне, сказал, что я отлично подхожу на эту должность, но это должно быть решение, которое устраивало бы меня.

– Как у вас впервые сложились отношения с Коннором?

– Ему было 15 лет, он был молодым парнем, дебютировавшим в OHL в тот момент в не очень хорошей команде. Все, что я мог сказать о Конноре с того момента, как встретил его, – это то, что он хотел побеждать, был готов посвятить этому время и постараться стать лучшим.

Он с большим уважением относился к хоккею и не хотел жульничать. Он не хотел, чтобы ему что-то просто так вручили. Он не хотел, чтобы его считали избранным. Мне понравилось его отношение.

Скромность в сочетании с рабочей этикой – залог успеха. Он просто талантливый парень, молодой человек, который созрел во всех отношениях. Даже когда ему было 15, в нем чувствовалась зрелость.

Было приятно быть его агентом все те годы, и здорово быть рядом с ним каждый день, – сказал генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям, экс-агент Макдэвида Джефф Джексон.