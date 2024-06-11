Владимир Крикунов: «Бобровский тащит «Флориду» к Кубку Стэнли. В НХЛ мода на русских вратарей. То Васильевский блистает, то Сергей»

Владимир Крикунов прокомментировал игру Сергея Бобровского.

« » ведет 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли против « ».

« в финале играет просто здорово. В 35 лет за счет большого опыта он хорошо читает игру и предвидит действия соперника.

А надежная игра вратаря в плей-офф – это все, это даже больше, чем половина команды.

Он почти не допускает отскока шайбы после бросков, и у нападающих практически нет моментов для добивания. Этому ведь и учат наших вратарей, а сейчас голкиперы в основном отводят броски в сторону от ворот.

Но, конечно, лучше, когда вратарь не отпускает шайбу от себя. Бобровский буквально тащит свою команду к Кубку Стэнли.

В сейчас мода на русских вратарей, наших голкиперов в лиге много. То Андрей Васильевский блистает, то, как сейчас, Бобровский.

Так и будет, ведь наших хороших вратарей немало, кто-то из них всегда будет отличаться высоким уровнем игры. Этому удивляться не стоит», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.