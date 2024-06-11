Каменский о Бобровском: «Лучший сезон в карьере по статистике и игре, большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Если посмотреть на потенциал, он может еще играть и играть»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский считает, что Сергей Бобровский проводит лучший сезон в НХЛ.

«Флорида», за которую играет российский голкипер, ведет 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

«Думаю, что для Сергея это лучший сезон в его карьере и по статистике, и по игре.

Сейчас у него большой шанс выиграть Кубок Стэнли – главный трофей в карьере.

В своем возрасте он находится в отличной форме, показывает зрелищную игру, ведет команду за собой.

Если посмотреть на его потенциал, он может еще играть и играть и радовать наших болельщиков», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

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Не лучший сезон по игре, но наибольший шанс взять чашку
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