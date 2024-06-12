Деа о стереотипах о России в Америке: «Каждый раз упоминалась водка. Все говорили, что русские ее пьют, что это самая популярная вещь у вас. Оказалось, нет такого»

Жан-Себастьян Деа рассказал, что сталкивался со стереотипом про водку в России.

– Что больше всего удивило в России?

– Больше всего в России меня поразила культура и окружающая среда. Это сильно отличается от того, что у меня на родине. До приезда в я ни разу не бывал в России. Это был отличный опыт.

В целом мне очень нравится русская культура, каждый здесь хорошо относится ко мне. Надеюсь, что рано или поздно начну разговаривать на русском, потому что это уже часть моей жизни.

– Многим иностранцам рассказывают стереотипы, что в России по улице ходят медведи и пьют водку. Доводилось ли вас слышать подобные стереотипы перед приездом в Россию?

– Каждый раз, когда я слышал что-то о России, обязательно упоминалась водка. Все говорили, что русские пьют водку, что это самая популярная вещь у вас. Я спросил у некоторых ребят из России, и это оказалось неправдой. Нет такого, что все здесь постоянно пьют водку, – сказал канадский форвард « ».