Деа о стереотипах о России в Америке: «Каждый раз упоминалась водка. Все говорили, что русские ее пьют, что это самая популярная вещь у вас. Оказалось, нет такого»

Теги Нефтехимик КХЛ Жан-Себастьян Деа алкоголь и спорт Хоккей

Жан-Себастьян Деа рассказал, что сталкивался со стереотипом про водку в России.

– Что больше всего удивило в России?

– Больше всего в России меня поразила культура и окружающая среда. Это сильно отличается от того, что у меня на родине. До приезда в КХЛ я ни разу не бывал в России. Это был отличный опыт.

В целом мне очень нравится русская культура, каждый здесь хорошо относится ко мне. Надеюсь, что рано или поздно начну разговаривать на русском, потому что это уже часть моей жизни.

– Многим иностранцам рассказывают стереотипы, что в России по улице ходят медведи и пьют водку. Доводилось ли вас слышать подобные стереотипы перед приездом в Россию?

– Каждый раз, когда я слышал что-то о России, обязательно упоминалась водка. Все говорили, что русские пьют водку, что это самая популярная вещь у вас. Я спросил у некоторых ребят из России, и это оказалось неправдой. Нет такого, что все здесь постоянно пьют водку, – сказал канадский форвард «Нефтехимика». 

1 комментарий
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Обязательно каждого североамериканского легионера нужно закидать стандартным набором вопросов про водку, медведей и обязательно узнать что же они о нас думают, понравились ли мы им.

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