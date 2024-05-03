Деа вернулся в «Нефтехимик», подписав контракт на год

Теги Нефтехимик переходы КХЛ Жан-Себастьян Деа Хоккей

Жан-Себастьян Деа вернулся в «Нефтехимик».

30-летний форвард подписал с клубом однолетний контракт.

В прошлом сезоне Деа перешел в «Нефтехимик» после ухода из «Металлурга». В конце февраля 2024 года нижнекамцы расторгли соглашение с игроком.

В регулярном чемпионате-2023/24 у канадца 17 (10+7) очков в 45 матчах.

«На его счету более 63% выигранных вбрасываний. Поздравляем Жан-Себастьяна с заключением нового контракта и желаем ему успешного сезона», – сказано в сообщении клуба. 

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