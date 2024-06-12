Достал, Червенка, Йоси, Фиала, Таварес и Эрик Карлссон – номинанты на приз игроку года от ИИХФ

ИИХФ назвала шестерку номинантов на приз игроку года.

На награду претендуют вратарь Лукаш Достал («Анахайм», сборная Чехии), защитники («Питтсбург», сборная Швеции) и («Нэшвилл», сборная Швейцарии), форварды («Торонто», сборная Канады), («Лос-Анджелес», сборная Швейцарии) и («Рапперсвиль», сборная Чехии).

Отбор кандидатов производил исторический комитет ИИХФ.

Награда вручается игроку, который добивался успеха и лучше всего демонстрировал мастерство, решимость и спортивный характер на льду и за его пределами в предыдущем сезоне.

Чтобы претендовать на приз, игрок обязательно должен был сыграть хотя бы в одном международном турнире под эгидой ИИХФ.

Все номинанты приняли участие в ЧМ по хоккею 2024 в Чехии, пять игроков из шести выиграли медали (Достал и Червенка – золотые, Йоси и Фиала – серебряные, Карлссон – бронзовую).

Победитель будет назван 17 июня по итогам голосования представителей медиа (70% выборщиков) и «членов семьи» ИИХФ (30%).

Призы для хоккеиста и хоккеистки года были введены ИИХФ в прошлом году. Первыми обладателями наград стали Коннор Бедард (Канада) и Хилари Найт (США).