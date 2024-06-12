Достал, Червенка, Йоси, Фиала, Таварес и Эрик Карлссон – номинанты на приз игроку года от ИИХФ

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ИИХФ назвала шестерку номинантов на приз игроку года.

На награду претендуют вратарь Лукаш Достал («Анахайм», сборная Чехии), защитники Эрик Карлссон («Питтсбург», сборная Швеции) и Роман Йоси («Нэшвилл», сборная Швейцарии), форварды Джон Таварес («Торонто», сборная Канады), Кевин Фиала («Лос-Анджелес», сборная Швейцарии) и Роман Червенка («Рапперсвиль», сборная Чехии). 

Отбор кандидатов производил исторический комитет ИИХФ.

Награда вручается игроку, который добивался успеха и лучше всего демонстрировал мастерство, решимость и спортивный характер на льду и за его пределами в предыдущем сезоне.

Чтобы претендовать на приз, игрок обязательно должен был сыграть хотя бы в одном международном турнире под эгидой ИИХФ.

Все номинанты приняли участие в ЧМ по хоккею 2024 в Чехии, пять игроков из шести выиграли медали (Достал и Червенка – золотые, Йоси и Фиала – серебряные, Карлссон – бронзовую). 

Победитель будет назван 17 июня по итогам голосования представителей медиа (70% выборщиков) и «членов семьи» ИИХФ (30%). 

Призы для хоккеиста и хоккеистки года были введены ИИХФ в прошлом году. Первыми обладателями наград стали Коннор Бедард (Канада) и Хилари Найт (США). 

4 комментария
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Чеху конечно, в кои-веки выиграли чемпионат
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Таварес 🤦🏻
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