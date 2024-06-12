Форвард «Эдмонтона» Кэррик оштрафован на 2,2 тысячи долларов. Он нанес Куликову удар клюшкой между ног

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Дмитрий Куликов Сэм Кэррик деньги Хоккей

Форвард «Эдмонтона» Сэм Кэррик оштрафован на 2,2 тысячи долларов.

Игрок был наказан за нанесение удара клюшкой защитнику «Флориды» Дмитрию Куликову во втором матче финала Кубка Стэнли. 

В конце третьего периода Кэррик нанес Куликову удар клюшкой между ног после силового приема в исполнении россиянина. Судьи выписали игроку «Ойлерс» малый и дисциплинарный штрафы (2+10). 

«Пантерс» одержали победу во втором матче финальной серии (4:1, 2-0). 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
чисто канадская-финская манера игры когда ничего больше сделать не получается. больше 20 лет такое наблюдаю
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий