Форвард «Эдмонтона» Кэррик оштрафован на 2,2 тысячи долларов. Он нанес Куликову удар клюшкой между ног
Форвард «Эдмонтона» Сэм Кэррик оштрафован на 2,2 тысячи долларов.
Игрок был наказан за нанесение удара клюшкой защитнику «Флориды» Дмитрию Куликову во втором матче финала Кубка Стэнли.
В конце третьего периода Кэррик нанес Куликову удар клюшкой между ног после силового приема в исполнении россиянина. Судьи выписали игроку «Ойлерс» малый и дисциплинарный штрафы (2+10).
«Пантерс» одержали победу во втором матче финальной серии (4:1, 2-0).