Зарипов об Играх БРИКС после матча с победителями праймериз «Единой России»: «Мы хотим соответствовать этому спортивному духу»
Данис Зарипов поделился мнением относительно Игр БРИКС.
В Казани прошел футбольный матч, в котором команда победителей предварительного голосования «Единой России» в Татарстане сыграла со сборной СМИ.
За команду победителей предварительного голосования сыграл бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов. Экс-хоккеист играл в воротах, но позже перешел в нападение. Матч завершился со счетом 7:7.
«Цель матча одна – получить позитивные эмоции и поиграть с удовольствием.
Напомню, что уже на днях в Казани начнутся Игры БРИКС. Мы хотим соответствовать этому спортивному духу и устроили такой небольшой праздник.
Встать в ворота – это моя инициатива, потому что у меня травма, много бегать нежелательно.
Я очень люблю поиграть в футбол в свободное время, особенно это нравилось в молодом возрасте», – сказал Зарипов.
Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани.