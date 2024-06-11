Зарипов об Играх БРИКС после матча с победителями праймериз «Единой России»: «Мы хотим соответствовать этому спортивному духу»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Политика Игры БРИКС Хоккей

Данис Зарипов поделился мнением относительно Игр БРИКС.

В Казани прошел футбольный матч, в котором команда победителей предварительного голосования «Единой России» в Татарстане сыграла со сборной СМИ.

За команду победителей предварительного голосования сыграл бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов. Экс-хоккеист играл в воротах, но позже перешел в нападение. Матч завершился со счетом 7:7.

«Цель матча одна – получить позитивные эмоции и поиграть с удовольствием.

Напомню, что уже на днях в Казани начнутся Игры БРИКС. Мы хотим соответствовать этому спортивному духу и устроили такой небольшой праздник.

Встать в ворота – это моя инициатива, потому что у меня травма, много бегать нежелательно.

Я очень люблю поиграть в футбол в свободное время, особенно это нравилось в молодом возрасте», – сказал Зарипов.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани.

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1 комментарий
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А был хорошим хоккеистом, а теперь пошел по пути Фетисова и Третьяка.тьфу.
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