Зарипов сыграл в футбол в команде победителей праймериз «Единой России». Матч с журналистами завершился 7:7
Данис Зарипов сыграл в футбол в команде победителей праймериз «Единой России».
В Казани прошел футбольный матч, в котором команда победителей предварительного голосования «Единой России» в Татарстане сыграла со сборной СМИ.
За команду победителей предварительного голосования сыграл бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов. Экс-хоккеист играл в воротах, но позже перешел в нападение.
Матч завершился со счетом 7:7.
Напомним, что Зарипов принял участие в предварительном голосовании в Татарстане, и из 180 кандидатов по партийному списку расположился на 44-й позиции. Бывший игрок получил 27 842 голоса.