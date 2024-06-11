Зарипов сыграл в футбол в команде победителей праймериз «Единой России». Матч с журналистами завершился 7:7

Данис Зарипов сыграл в футбол в команде победителей праймериз «Единой России».

В Казани прошел футбольный матч, в котором команда победителей предварительного голосования «Единой России» в Татарстане сыграла со сборной СМИ.

За команду победителей предварительного голосования сыграл бывший нападающий « » . Экс-хоккеист играл в воротах, но позже перешел в нападение.

Матч завершился со счетом 7:7.

Напомним, что Зарипов принял участие в предварительном голосовании в Татарстане, и из 180 кандидатов по партийному списку расположился на 44-й позиции. Бывший игрок получил 27 842 голоса.